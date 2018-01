Taleban er nu til stede i 70 procent af Afghanistan - det indebærer en rigtig dårlig nyhed for Danmark

De fleste var nok klar over, at Afghanistan næppe vil gå over i de militære historiebøger som et land, hvor det lykkedes USA at skabe fred. Men selv om man har en fornemmelse af, at det står rigtigt galt til, og at der dagligt er terrorangreb, så har man kun anet omfanget af, hvor slemt det står til.

Taleban-bevægelsen, som den vestlige koalition med deltagelse af Danmark har bekæmpet, har i dag kontrol med eller er synligt til stede i 70 procent af landet. Det viser den mest omfattende undersøgelse, der hidtil er blevet foretaget af den faktiske situation i landet. Det er den britiske radio- og TV-station BBC, der har afsat store ressourcer til at finde frem til, hvordan sikkerhedssituationen reelt er.

Undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet fra 21. august til 23. november. BBCs medarbejdere har talt med flere end 1.200 lokale kilder, som repræsenterer stort set alle landets 339 distrikter. Undersøgelsen er foretaget ved at tale direkte med kilderne eller ved at tale med dem via telefon. Alle informationer blev »tjekket« af to til seks andre kilder. For de mest øde områders vedkommende talte BBCs medarbejdere på busstationer med afghanere, der rejse til disse områder.

Resultatet var chokerende: I 66 procent af landet var Taleban synligt til stede og kæmpede mod myndighederne. I fire procent af det forarmede land var der tilmed indført rent Taleban-styre. Altså 70 procent, hvor Taleban havde taget magten eller var i færd med at erobre kontrollen fra de afghanske sikkerhedsstyrker, som den vestlige koalition - deriblandt Danmark - træner og uddanner.

Taleban har - eller er - ved at tage magten længere mod nord, vest og øst i forhold til bevægelsens traditionelle områder mod syd. De sidder nu i for danskerne velkendte steder som Sangin, Musa Qala og Nad-e-Ali - områder hvor briterne frem til 2014 mistede 450 soldater i hårde kampe mod blandt andet Taleban.

Den rigtig dårlige nyhed for Danmark er, at Taleban nu kontollerer en stor del af Helmand-provinsen, hvor næsten 40 danske soldater mistede livet.

130 dræbte de seneste ti dage.

122 distrikter er dog regeringskontrollerede, men dette betyder ikke, at der ikke er hyppige angreb. Hovedstaden Kabul har den seneste tid oplevet flere angreb med døde og sårede til følge, og netop af den grund har den amerikanske præsident, Donald Trump, nægtet at sætte en slutdato for amerikansk tilstedværelse i landet og har ladet 14.000 soldater blive i Afghanistan som følge af situationen.

I de seneste ti dage er der alene i Kabul dræbt flere end 130 personer i en række angreb.

En talsmand for den afghanske præsident, Ashraf Ghani, siger til BBCs rapport, at regeringen har kontrol med det meste af landet, men at det står lige så klart, at Taleban har skiftet taktik og nu prøver at rette direkte angreb mod store byer og store mål som moskeer og basarer.

»Det er ikke længere muligt for Taleban at tage fuld kontrol med en provins, en by eller en motorvej. Men det står klart, at situationen mange steder hele tiden forandres,« siger talsmanden.

