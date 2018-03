Tænketank: Trump fortjener ros for historisk møde med Jong-un

Washington. For første gang nogensinde skal en amerikansk præsident mødes med lederen af stormagtens evige fjende Nordkorea.

Og det er ikke mindst præsident Donald Trumps fortjeneste.

Sådan lyder vurderingen fra Troy Stangarone, der er direktør for tænketanken Korea Economic Institute of America i Washington.

- Alle parter spiller en rolle. Men præsident Trump skal have kredit, fordi han meget succesfuldt har strammet grebet om Nordkoreas økonomi, siger han og tilføjer:

- Vi har set mange resolutioner fra FN, som Trump-administrationen skal have kredit for.

På et besøg i Det Hvide Hus kunne Sydkoreas nationale sikkerhedsrådgiver, Chung Eui-yong, torsdag aften meddele, at Kim Jong-un havde inviteret Donald Trump til et møde senest ved udgangen af maj.

Det Hvide Hus bekræftede hurtigt efter, at præsidenten har accepteret invitationen.

Det er fortsat uklart, hvad der har fået Nordkorea til at ændre tonen, efter at styret især i 2017 trodsede adskillige internationale sanktioner med gentagne atomprøvesprængninger og missiltest.

- Det er svært at sige, hvorfor Kim Jong-un rækker hånden ud nu. Det kan være, fordi sanktionerne endelig er blevet for meget. Vi har set et stort fald i eksporten fra Nordkorea til Kina på det seneste, siger Troy Stangarone.

Uanset motivet er det gode nyheder, at Nordkorea endelig har indvilget i at sætte sig til forhandlingsbordet, mener han.

- Hvis vi skal løse konflikten, så skal vi forhandle. Lige meget om Kim Jong-un gør det på grund af det økonomiske pres eller har andre motiver, så er der nu en mulighed for at løse problemet på fredelig vis, siger Troy Stangarone.

USA fortjener dog ikke hele æren for de diplomatiske fremskridt. Uden samarbejde mellem Sydkorea, Japan og Kina var det aldrig lykkedes, siger Troy Stangarone.

- Vi skal takke Kina for at acceptere og håndhæve alle sanktionerne. Samtidig skal vi takke Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, der så en mulighed for at åbne diplomatiet under vinter-OL. Han udnyttede situationen til at skabe den situation, som vi befinder os i nu, siger han.

/ritzau/