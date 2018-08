Tabloidavis havde årtiers snavs om Trump. Og han ville gerne opkøbe det hele selv

En føderal efterforskning har godtgjort, at præsident Trump i tiden før valget i 2016 var involveret i aftalerne om at betale to kvinder for at tie om de affærer, de angiveligt havde haft med ham.

Nu viser det sig, at Trump var parat til at gå endnu videre.

Han og hans daværende advokat, Michael Cohen, udtænkte en plan om at opkøbe alt det snavs om Trump, som avisen The National Enquirer og dens moderselskab havde indsamlet om ham - hele vejen tilbage til 1980erne.

Eksistensen af en sådan plan, der dog aldrig blev ført ud i livet, har ikke været omtalt offentligt før. Men flere af Trumps medarbejdere har hentydet til den, og hentydningerne var særligt tydelige på en lydoptagelse, som Cohens advokat frigav i sidste måned. På båndet er en samtale mellem Cohen og Trump:

»Det er alle de der ting... alle de ting, for man ved jo aldrig,« siger Cohen på optagelsen.

Trumps og Cohens overvejelser viser, hvor foruroliget de var over alle de oplysninger, som udgiverselskabet American Media og dets bestyrelsesformand David Pecker, havde samlet sammen. Pecker var en trofast allieret af Trump gennem flere årtier, men han har nu besluttet at samarbejde med efterforskerne. David Pecker, bestyrelsesformand og administrerende direktør i American Media, moderselskab for tabloidavisen The National Enquirer. Foto: Scanpix

Det står ikke klart, om den overvejede plan om at opkøbe alle oplysninger fra American Media har fået den offentlige anklager i New York til at spidse ører. I sidste uge sikrede anklagemyndigheden sig en tilståelse fra Cohen, som vedgik at have betalt 130.000 dollars til pornoskuespilleren Stephanie Clifford - bedre kendt som Stormy Daniels - og 150.000 til Playboy-modellen Karen McDougal.

Men anklagemyndigheden har sikret David Pecker delvis immunitet, og han fremstår i dag som et vigtigt vidne i deres efterforskning af betalinger fra Trumps valgkampagne i 2016.

I forbindelse med Michaels Cohens tilståelse oplyste han, at betalingerne til kvinderne var kommet i stand på Trumps foranledning, og at det var en del af en bredere indsats for at beskytte hans kandidatur. Det overvejede opkøb af American Medias arkiv på Trump synes at have været en del af denne indsats.

Karen McDougals historie

Det vides ikke, hvor meget af materialet om Trump, som stadig ligger i American Medias arkiver, eller om det er blevet destrueret efter valgkampen. Men i næsten to årtier indskærpede David Pecker over for sine ansatte, at de skulle beskytte Trump imod belastende historier - i enkelte tilfælde ved at opkøbe historierne for at henlægge dem uden offentliggørelse.

The National Enquirer. Foto: AFP I 2016 modsatte han sig, at medarbejderene gennemgik de gamle arkiver for Trump-historier, har flere medarbejdere fortalt til The New York Times. På den måde afstod American Media, nationens største udgiver af sladderblade, fra at spille nogen som helst rolle i valgkampen.

David Pecker arbejdede også sammen med Cohen og Trump om at købe og »begrave« Karen McDougals historie om en affære med Trump. Det fremgik af Cohens indrømmelser i sidste uge.

I august 2016 indgik American Media så en aftale om køb af McDougals rettigheder til historien for 150.000 dollars. Men mediegruppen offentliggjorde aldrig hendes anklager om en affære med Trump.

»Vi bliver nødt til at betale ham«

Da The New York Times første gang skrev om lydoptagelserne, beskrev folk i Cohens og Trumps omgangskreds det som en sag, der alene angik aftalen med Karen McDougal.

På båndet indikerer Cohen imidlertid, at han og Trump taler om et langt bredere arrangement:

»Jeg må oprette et selskab for at overføre alle de informationer... hvad angår vores ven David,« siger Cohen med en henvisning til David Pecker.

Og planlægningen når så vidt, at Cohen på lydoptagelsen afslører, at han har diskuteret en betaling for alle de informationer, American Media har samlet sammen, med Trump Organizations finansdirektør, Allen Weisselberg.

»Jeg har talt med Allen Weisselberg om, hvordan vi sætter det hele i værk,« siger han på båndet. Og tilføjer om David Pecker: »Vi bliver nødt til at betale ham et eller andet.«

Oversættelse: Lars Rosenkvist