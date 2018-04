Syrien inviterer eksperter til at granske omstridt angreb i Syrien

Den syriske regering har inviteret Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) til Syrien for at undersøge et muligt kemisk angreb i byen Douma.

Udenrigsministeriet i Damaskus beder OPCW "sende et hold fra dets fact-finding mission til at besøge Douma og efterforske anklager i forbindelse med den påståede brug af kemiske våben der," rapporterer det statslige syriske nyhedsbureau Sana tirsdag.

Det formodede giftgasangreb fandt sted i byen Douma i det østlige Ghouta i Damaskus, Syrien, sent lørdag. Mindst 40 meldes dræbt, og mange hundrede meldes sårede, heriblandt mange kvinder og børn.

Moskva vil foreslå en FN-resolution om efterforskning af et påstået kemisk angreb i Syrien. Forslaget bliver stillet ved et møde i FN's Sikkerhedsråd tirsdag.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger, at Rusland vil foreslå en "åben og ærlig" efterforskning med hjælp fra OPCW.

Lavrov siger, at russiskstøttede regeringsstyrker og russisk militærpoliti i Syrien vil garantere OPCW's eksperternes sikkerhed, hvis de tager til Douma for at granske stedet, hvor det angivelige angreb har fundet sted.

»Hvis de, som under påskud af manglende sikkerhedsgarantier, og som anvender antirussiske argumenter for at fremme deres russofobiske mål, ikke tillader eksperter at komme, så vil det være en beslutning, som afslører deres sande plan. Det vil stå klart, at de ikke har interesse i, at sandheden kommer frem,« siger Lavrov.

Rusland og Syrien hævder, at der ikke er beviser for et kemisk angreb.

Lavrov har sagt, at russiske eksperter allerede har været på stedet.

De fandt ifølge Lavrov ingen spor efter klor eller andre kemiske stoffer brugt mod civile.

/ritzau/Reuters