Syrien anklager Israel for at angribe lufthavn i Damaskus

Damaskus. Israelske styrker har lørdag aften foretaget et missilangreb mod lufthavnen i Syriens hovedstad, Damaskus.

Sådan lyder det fra det statsejede nyhedsbureau Sana, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det syriske luftforsvar blev aktiveret og formåede at skyde en række af missilerne ned, lyder det videre fra statsmediet.

- Vores luftforsvar svarede tilbage på et israelsk missilangreb på den internationale lufthavn i Damaskus og skød en række fjendtlige missiler ned, siger en militærkilde ifølge Sana.

Der er ikke yderligere oplysninger om omkomne eller skader. Men Sana har publiceret en række fotos og videooptagelser, der viser, at luftforsvaret aktiveres.

Videoerne viser en lille eksplosion på nattehimlen over Damaskus.

AFP's korrespondent i Damaskus har desuden hørt et højt brag sent lørdag aften efterfulgt af en række mindre eksplosioner.

Det israelske militær afviser at kommentere på de syriske anklager.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder ramte angrebene lørdag et våbendepot uden for lufthavnen.

- Missilerne, som mistænkes for at komme fra Israel, ødelagde et våbenlager nær lufthavnen i Damaskus, siger observatoriets leder, Rami Abdel Rahman, til AFP.

/ritzau/