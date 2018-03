Sydkoreas regering vil slukke de ansattes computere

Man skulle næsten tro, at enhver arbejdsgivers drøm er, at de ansatte arbejder så meget som overhovedet muligt. Og hvilken chef vil ligefrem tvinge sine ansatte til at lukke ned for arbejdet?

Det vil den sydkoreanske regering i hovedstaden Seoul. De offentligt ansatte arbejder simpelthen for meget, hvorfor regeringen nu er gået til ekstremerne i forsøget på at nedsætte de ansattes arbejdstid og få dem til at gå hjem, når de rent faktisk har fri. Det skriver BBC.

Det er der nemlig ikke mange af dem, der gør.

En undersøgelse, foretaget af Ministry of Personnel Management i Korea, viser således, at offentligt ansatte i Sydkorea arbejder cirka 1.000 timer mere om året end offentligt ansatte i sammenlignelige lande.

Ifølge undersøgelsen arbejder en ansat hos Sydkoreas regering gennemsnitligt 2.738 timer om året. Det skriver mediet Yonhap News Agency.

Det er for meget, så regeringen har nu igangsat et initiativ, der rulles ud i tre faser henover de kommende tre måneder, hvor alle computere automatisk slukkes på et bestemt tidspunkt.

Ifølge den sydkoreanske regering handler det om at stoppe en »kultur med overarbejde«.

Under første fase vil alle computere slukke, når klokken bliver 20.00. Under den efterfølgende fase vil tidspunktet blive ændret til 19.30, inden den sidste fase, der vil gøre alle skærme sorte, når klokken bliver 19.00.

Indtil videre er det dog kun om fredagen, at regeringen vil slukke de ansattes computere på faste tidspunkter. Det er enkelte af dem tilsyneladende godt tilfredse med.

Ifølge regeringen er det nemlig kun ganske få af de ansatte, der synes, at det nye initiativ er en god idé. Hele 67,1 procent har ligefrem bedt om at blive fritaget fra den nye ordning. Hvorfor de har bedt om dette, melder historien dog intet om.

Sådan spiller klaveret bare ikke, hvis man skal tro den sydkoreanske regering. Ifølge deres officielle udtalelse gælder den nye ordning for samtlige offentligt ansatte. Dog kan der gøres undtagelser – men kun i særtilfælde.