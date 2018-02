Sydkoreas præsident holder historisk møde med nordkoreanere

Seoul. Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, er vært for et møde med en række nordkoreanske diplomater - deriblandt den nordkoreanske leder Kim Jong-uns søster, Kim Yo-jong.

30-årige Kim Yo-jong er det første medlem af Nordkoreas herskende familie, der besøger Sydkorea, siden Koreakrigen sluttede.

Koreakrigen fandt sted fra 1950-53.

Til stede ved mødet er også Nordkoreas Kim Yong-nam, der er landets parlamentsformand og den officielle leder af Nordkoreas delegation til vinterlegene.

Mødet finder sted i præsidentboligen, Det Blå Hus, hvor Moon Jae-in rykkede ind i 2017.

OL i sydkoreanske Pyeongchang har midlertidigt sat en stopper for de stridigheder, som de seneste år er eskaleret mellem de to lande, der engang var samme nation.

Nord- og Sydkorea stiller op under samme flag til vinterlegene - et blåt og hvidt "foreningsflag". Det er historisk for de to stridende nationer, der teknisk fortsat er i krig med hinanden.

Præsident Moon Jae-in blev blandt andre løfter valgt på at forbedre forholdet til styret i Nordkorea.

Han har blandt andet tilbudt, at han vil besøge Pyongyang.

- Hvis det kan føre til forbedringer i forholdet mellem vores to lande, er det en mulighed, sagde han under sin indsættelsestale i 2017.

Præsidenten har også foreslået, at man skal afholde et topmøde mellem Sydkorea og Nordkorea.

Landene afholdt topmøder i Pyongyang i 2000 og 2007. De blev begge gennemført med afdøde Kim Jong-il, daværende leder og far til Kim Jong-un, som vært.

