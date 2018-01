Sydkoreas præsident er villig til at mødes med Kim Jong-un

Seoul. Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, er villig til at møde Nordkoreas magthaver, Kim Jong-un, for at løse konflikten om Nordkoreas atomprogram.

Det skriver flere nyhedsbureauer.

Moon betinger sig dog på, at der skal være udsigt til, at mødet kan føre til konkrete resultater. Ellers kan det være ligegyldigt.

Han tilføjer, at de vigtigste mål er at undgå en ny krig og nå til enighed om, at der ikke skal være atomvåben på den koreanske halvø.

- Jeg er åben over for enhver form for møde, inklusive et topmøde (med Nordkorea, red.), under de rette betingelser. Når det er sagt, så skal formålet med det ikke være samtale bare for samtalens skyld, siger han onsdag i sin årlige nytårstale i Seoul.

Styret i Pyongyang har ifølge Reuters dog meddelt, at det ikke er interesseret i at drøfte sit atomprogram med nabolandet, fordi våbnene udelukkende er tiltænkt USA og ikke "brødrene" i Sydkorea.

- Det viser, at der fortsat er langt til et diplomatisk gennembrud, skriver Reuters.

Tirsdag var der for første gang i over to år samtaler mellem delegationer fra de to lande.

Mødet fandt sted i den demilitariserede zone, som siden 1953 har delt Nord- og Sydkorea.

Parterne blev enige om forskellige tiltag, der skal forbedre relationerne på tværs af grænsen. Nordkorea vil blandt andet sende et hold til vinter-OL i Pyeongchang i Sydkorea i februar.

At mødet overhovedet kom i stand skyldes ifølge Moon blandt andre USA's præsident, Donald Trump.

- Jeg mener, at præsident Trump fortjener stor anerkendelse, siger Moon og henviser til de sanktioner mod Nordkorea, som FN har indført på hovedsageligt amerikansk initiativ.

Nordkorea intensiverede i 2017 prøveaffyringer af ballistiske missiler, og landet gennemførte også sin sjette og hidtil mest kraftige atomtest.

De militære aktiviteter blev mødt med flere runder af nye sanktioner fra det internationale samfund.

