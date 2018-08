Sydkoreanske kvinder demonstrerer mod smugkiggere

Tusindvis af kvinder forventes lørdag at gå på gaden i Sydkoreas hovedstad, Seoul. Det sker i protest mod en lang række sager om lurere, som installerer kameraer på eksempelvis toiletter for at optage kvinder.

I Sydkorea, der har en buldrende tech-branche, har lurere med teknologisk snilde udnyttet de mange muligheder til både at optage og formidle deres optagelser gennem chat-hjemmesider eller fildelingstjenester.

Selv om det er lovkrav i Sydkorea, at telefonen skal afgive en lyd, når den tager et billede, har lurere fundet veje udenom med applikationer, der slukker telefonens lyd.

Andre er begyndt at optage med kameraer gemt i lightere, briller, ure, bilnøgler og selv slips.

Fænomenet er blevet døbt »molka« og er blevet rullet ud i en række historier i medierne og for domstolene.

Antallet af forbrydelser, hvor der indgår hemmelige optagelser, er steget fra 1100 i 2010 til 6500 sidste år.

Mændene bag har vist sig at være skolelærere, professorer, doktorer, præster, embedsmænd, betjente, og selv en enkelt dommer ved en domstol er blevet kendt skyldig.

Siden maj har der været månedlige demonstrationer i Seoul, og i juli var der ifølge politiet 20.000 demonstranter på gaden.

Demonstranterne er utilfredse med, at skyldige ofte idømmes en bøde eller betinget fængsel selv i tilfælde med årelang overvågning og salg af videoerne.

I juni blev en 34-årig mand anholdt for i hemmelighed at filme kvinder på et toilet og sælge mange tusinde videoer for omkring 580 danske kroner stykket.

»At gå ind på et offentligt toilet er en så ubehagelig oplevelse nu til dags,« siger Claire Lee, der har besluttet at deltage i demonstrationen lørdag trods rekordhøje temperaturer i Seoul.

»Du ved aldrig, om der er et hemmeligt kamera derinde, som filmer dig, mens du tisser,« siger hun og forklarer, at hun altid gennemsøger en toiletbås for små huller.

/ritzau/AFP