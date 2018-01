Sydkorea vil diskutere OL-delegation med Nordkorea

Sydkorea foreslår at holde samtaler med Nordkorea for at diskutere en mulig nordkoreansk deltagelse ved det forestående vinter-OL i Sydkorea.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge nyhedsbureauet har Sydkorea foreslået at diskutere sagen 9. januar, og samtalerne skal holdes på »højt niveau«.

»Vi håber, at syd og nord kan sidde ansigt til ansigt og diskutere en deltagelse af den nordkoreanske delegation ved legene i Pyeongchang (værtsbyen, red.),« siger Sydkoreas foreningsminister, Cho Myoung-gyon.

Dermed følger Sydkorea op på den årlige nytårstale, som Nordkoreas leder, Kim Jong-un, holdt i forbindelse med årsskiftet. Her opfordrede lederen til at få skabt et bedre forhold mellem de koreanske naboer.

Han fremhævede blandt andet det kommende vinter-OL i den sydkoreanske by Pyeongchang som en god mulighed for at forbedre forholdet. OL-byen ligger tæt ved grænsen til Nordkorea.

Kim Jong-un foreslog, at Nordkorea og Sydkorea skulle mødes snarest for at forhandle om, hvorvidt Nordkorea skal sende en OL-delegation til landet.

»Vinter-OL bliver en god mulighed for at fremvise de koreanske nationers status. Vi ønsker oprigtigt, at begivenheden bliver en succes,« lød det i den årlige nytårstale fra den nordkoreanske leder.

Det nordkoreanske kunstskøjteløberpar Ryom Tae-ok og Kim Ju-sik er kvalificeret til OL, men Nordkoreas Olympiske Komité missede deadlinen i oktober for at bekræfte parrets OL-deltagelse.

De to nordkoreanere kan dog stadig komme med, hvis de får en invitation fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Dermed er endnu intet sikkert i forhold til nordkoreansk deltagelse i Pyeongchang, men muligheden er dog luftet fra øverste sted.

Og tirsdag melder Sydkorea sig altså klar til at diskutere muligheden.

Vinter-OL bliver holdt i Pyeongchang fra 9. februar til 25. februar.

