Sydkorea stopper skib mistænkt for oliefragt til Nordkorea

Seoul. Et udenlandsk skib, der menes at skulle levere olie til Nordkorea, har været tilbageholdt i en sydkoreansk havn i over en uge.

Det skriver lokale medier søndag, og det bekræftes af en tolder over for nyhedsbureauet Reuters.

Internationale sanktioner forbyder olieleverancer til Nordkorea.

Skibet Koti er indregistreret i Panama. Det er tilbageholdt i Pyeongtaek-Dangjin, der ligger på vestkysten af Den Koreanske Halvø omkring 100 kilometer fra grænsen til Nordkorea.

Det er den anden tilbageholdelse den seneste tid.

Koti kan fragte 5100 ton olie, og besætningen er hovedsageligt fra Kina og Myanmar, skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Efterretningstjenesten og toldvæsnet er i gang med at undersøge skibet nærmere.

En kilde i udenrigsministeriet i Seoul bekræfter, at en undersøgelse foretages. Men kilden vil ikke uddybe.

»Regeringen har været i tæt kontakt med relevante lande og ministerier, så der sker en grundig implementering af sanktionerne fra FN's Sikkerhedsråd,« siger en talsmand i udenrigsministeriet.

Fredag meddelte Sydkorea, at myndighederne sidst i november havde tilbageholdt skibet Lighthouse Winmore, der sejler under Hongkongs flag.

Man mistænkte, at Lighthouse Winmore var på vej med 600 ton olie til det nordkoreanske skib Sam Jong 2.

Sikkerhedsrådet vedtog i november enstemmigt flere sanktioner mod Nordkorea som følge af landets testaffyringer af missiler.

Disse sanktioner skulle begrænse Nordkoreas adgang til raffinerede olieprodukter og råolie.

USA har foreslået, at 10 skibe sættes på en sort liste, og Lighthouse Winmore er et af disse. Det viser dokumenter, som Reuters har set. Koti er derimod ikke på listen.

Kina har blokeret for amerikanernes ønske om en sort liste.

Kina er af USA's præsident, Donald Trump, desuden blevet beskyldt for at have tilladt levering af olie til Nordkorea. Det har Kina afvist.

/ritzau/Reuters