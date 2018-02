Sydafrikas politi går i aktion mod Zumas allierede

Det sydafrikanske politi indledte onsdag en omfattende aktion mod personer, som kan være involveret i økonomisk kriminalitet i forbindelse med landets pressede præsident, Jacob Zuma.

Politiets eliteenhed Hawks siger, at tre personer er anholdt, og at der er gennemført en razzia på en ejendom, som tilhører den indflydelsesrige Gupta-familie.

Beskyldningerne mod Zuma gælder blandt andet hans angivelige relationer til den stenrige indiske Gupta-klan, som han skal have arbejdet sammen med for at have kontrol over lukrative statskontrakter.

»Politiets operation fortsætter. Den er knyttet til udnyttelsen af staten,« siger politiets talsmand, Hangwani Mulaudzi, som hentyder til påstået korruption i statslige institutioner under Zumas styre.

Læs også Eksotiske naturoplevelser nær Cape Towns kyst

Zuma er »i princippet« gået ind på at træde tilbage, og der ventes at blive gennemført en mistillidsafstemning til ham i parlamentet, hvis han klynger sig til magten.

Det siger ANC's generalsekretær, Ace Magashule, som har gjort det klart, at det regerende parti vil have indsat vicepræsident Cyril Ramaphosa som landets nye leder hurtigst muligt.

Lokale medier rapporterer, at den skandaleombruste Zuma presser på for at blive sikret store beløb til dækning af advokatsalærer i kommende retssager om hans påståede ulovligheder.

I en sag modtog han angiveligt 783 gange pengebeløb fra en våbenhandel, inden han kom til magten.

Læs også Obama: Mine ører er for store og mit hår for gråt

Mange beskyldninger er knyttet til Gupta-familien, der ledes af brødrene Ajay, Atul og Rajesh Gupta, der alle er i 40'erne, og som kom til Sydafrika fra Indien i 1993. På det tidspunkt var det hvide mindretalsstyre ved at slutte, og landet blev åbnet for resten af verden.

Brødrene havde en mindre forretning i Indien, men deres Sahara Group beskæftiger i dag over 10.000 mennesker. Familien bliver ifølge BBC beskyldt for at udøve ekstrem stor politisk indflydelse i Sydafrika.

Kritikere hævder, at de »har taget staten til fange« for at kunne udføre deres forretninger.

/ritzau/Reuters