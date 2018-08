Sydafrika kritiserer Trump for koloniale udtalelser

Johannesburg. Sydafrikas regering langer ud efter den amerikanske præsident, Donald Trump.

Det sker, efter at Trump torsdag tweetede, at han har bedt sin udenrigsminister om at se nærmere på beslaglæggelser af jord og drab på hvide bønder i Sydafrika.

Ifølge den sydafrikanske regering er Trump ikke bare "fejlinformeret" om forholdene i Sydafrika. Præsidentens udtalelser er også splittende og har racistiske undertoner.

- Sydafrika afviser fuldstændig dette snæversynede perspektiv, som kun søger at splitte vores nation og minde os om vores koloniale fortid, lyder det i et tweet fra den sydafrikanske regering.

Trumps tweet er det første, der nævner et afrikansk land, siden han blev præsident. Men det får ikke en varm velkomst.

Tweetet lander nemlig midt i en ophedet debat om landreformer i Sydafrika. Landet er fortsat præget af store racemæssige skel knap et kvart århundrede efter, at apartheid blev bragt til ende.

Den sorte majoritet i landet, som udgør 80 procent af befolkningen, ejer fortsat kun fire procent af jorden i landet.

Selv om landets kongres har arbejdet på at mindske forskellene, har processen været langsommelig.

Den sydafrikanske stat har siden 1994 opkøbt jord og gårde fra hvide storbønder, forudsat at de har villet sælge.

Men i juli sagde præsident Cyril Ramaphosa, at regeringspartiet vil forsøge at ændre grundloven, så staten kan ekspropriere landbrugsområder uden at betale erstatninger.

Det er dog ikke sket endnu, og intet jord er blevet beslaglagt, som Trump ellers hævder.

Trumps tweet blev sendt ud, kort efter at Fox News havde bragt et indslag om beslaglæggelser af jord og drab på hvide bønder i Sydafrika.

- Jeg har bedt udenrigsministeren om grundigt at få undersøgt disse rapporter om beslaglæggelser af jord og gårde og om omfattende drab på hvide bønder, skrev Trump.

I årevis har en lille gruppe af hvide storbønder hævdet at være udsat for voldelige og racistisk motiverede angreb.

Ifølge eksperter er overfaldene et udtryk for landets generelle høje kriminalitetsniveau, mens der til gengæld ikke er noget bevis for, at de er racistisk motiverede.

/ritzau/AP