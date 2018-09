Svinepest får Kina til at slå 2310 kastrerede orner ned

Kina har slået 2310 kastrerede orner ned i den østlige Anhui-provins som en reaktion på afrikansk svinepest, meddeler en embedsmand i det kinesiske landbrugsministerium til statsradioen.

Kina gav meddelelse om et tilfælde af svinepest i Xuancheng i Anhui-provinsen mandag. Det var det andet tilfælde, der blev konstateret i byen på kun to dage, hvilket øger frygten for, at sygdommen bliver spredt hurtigt i landet.

Kina er verdens største svineproducent.

For at styrke bekæmpelsen af afrikansk svinepest fik jægere i marts mulighed for at skyde vildsvin hele året rundt og hele døgnet rundt. Den indsats ser ud til at virke.

/ritzau/Reuters