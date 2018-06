Svineblod og makeup blev brugt i falsk journalistdrab

Nye detaljer om den russiske journalist Arkadij Babtjenkos fingerede død er kommet frem på et pressemøde.

Blandt andet har Babtjenko fortalt, at en makeupartist blev sendt til hans lejlighed for at sminke ham, så det lignede, at han var blevet skudt. Det skriver det britiske medie The Independent.

Babtjenko fik også en T-shirt med skudhuller i, og der blev hældt svineblod ud over ham for at opnå den rigtige effekt.

Herefter blev han transporteret til hospitalet af ambulancefolk, der var blevet briefet om, at Babtjenko spillede død.

Ambulancefolkene erklærede ham død og sendte ham herefter til lighuset.

Først da Babtjenko var inde i lighuset, stoppede han med at spille død, har journalisten fortalt på et pressemøde.

»Da dørene lukkede bag mig i lighuset, blev jeg genoplivet, lød det.«

Den russiske journalist vaskede blodet af sig, pakkede sig ind i et lagen og kunne så tænde for tv'et til nyheden om sin egen død.

»Så tændte jeg for nyhederne og så, hvilken fantastisk fyr jeg havde været,« lød det fra Babtjenko på pressemødet.

Det fingerede drab på Babtjenko skete på foranledning af de ukrainske myndigheder, der mente, at et virkeligt angreb på journalisten var undervejs.

Det fik politiet til tirsdag aften at meddele, at Babtjenko var blevet skudt og dræbt i sit hjem i Kijev.

Ukrainsk politi gik så langt som til at udsende et foto af Babtjenko liggende i en blodpøl og sendte endda også en tegning ud af den formodede gerningsmand.

Først onsdag aften kom det frem, at ukrainsk politi havde fingeret drabet på Arkadij Babtjenko.

Det blev afsløret på en dramatisk pressekonference, hvor Babtjenko pludselig dukkede op til hujen og klapsalver.

Det fingerede drab på den Babtjenko, der er en prisvindende journalist, der er flygtet fra Rusland, har mødt kritik af blandt andet journalistorganisationen Reporters Without Borders (Journalister Uden Grænser red.).