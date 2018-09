Svigersøn er anklaget for lejemordsdrab på milliardærarving i Monaco

En fængslet svigersøn til en dræbt ejendomsmilliardær fra Monaco stilles mandag for retten i en retssag, der vækker mange mindelser om en klassisk krimithriller.

Den 77-årige Helene Pastor var den 6. maj i 2016 på vej hjem fra et besøg hos sin søn, der var indlagt på et hospital i Nice på Den Franske Riviera, da en mand pludselig dukkede op og skød og hende og hendes chauffør med et oversavet jagtgevær i deres bil.

Chaufføren døde nogle dage senere, mens Pastor lå i koma i en periode. Da hun kortvarigt vågnede op, sagde hun til politiets efterforskere: "Jeg er bange. Jeg vil se jer igen, fordi jeg har mere at fortælle".

Men hun døde af sine kvæstelser den 21. maj - uden at få føjet mere til.

Det franske politi fik hurtigt identificeret to mænd, der var mistænkt for at have udført skudangrebet. Myndighederne mener, at det var lejemordere, der begik mordet for Wojciech Janowski, Pastors polske svigersøn.

I drabssagen, der er en af de mest opsigtsvækkende drabssager i Frankrig i årtier, er han tiltalt sammen med ni andre personer.

Wojciech Janowski, der som konsul var frivillig og ulønnet repræsentant for sit land, blev anholdt et par uger efter Pastors død og kom med en tilståelse, som han dog trak tilbage kort efter.

I et interview med avisen Nice-Matin tidligere i år sagde Janowski, at han havde fremsat en falsk tilståelse for at beskytte sin kone fra at blive anholdt og på grund af sproglige misforståelser.

Anklagemyndigheden kalder hans påstand latterligt, da han taler flydende fransk. Han er blevet frataget sin konsultitel.

Ifølge anklagemyndigheden ville den 69-årige Janowski have fat på Pastors formue, der anslås til at være på 12 milliarder euro (næsten 90 milliarder kroner). Han har været gift med Pastors datter, Sylvia, i 28 år.

Den formodede drabsmand, den 28-årige Samine Said Ahmed, nægter sig skyldig.

Al Hair Hamadi, en 35-årig mand, er anklaget for at være hans medhjælper. De to mænd efterlod ifølge politiet en lang række spor og beviser - blandt andet på optagelser fra overvågningskameraer. Adskillige andre personer er tiltalt for at have hjulpet dem.

De siges at have taget en taxa hen til det sted, hvor skudangrebet fandt sted.

Pastor arvede en ejendomsmæglervirksomhed -og et byggeimperium fra sin italienske bedstefar Jean-Baptiste Pastor, der kom til Monaco i 1880.

Janowski var leder af et it-firma og var også involveret i oliehandel. Ifølge anklagemyndigheden gik hans forretninger dårligt, og han håbede, at arven fra Pastor ville kunne redde ham.

