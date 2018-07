Sveriges statsminister kalder skovbrande ekstraordinære

Sverige befinder sig i øjeblikket i en helt ekstraordinær situation med flere end 30 skovbrande, som hærger landet.

Sådan lyder det fra den svenske statsminister Stefan Löfven (S), der torsdag taler foran pressen i Ljusdal Kommune, der er et af de værst ramte områder.

- Denne her sommer har været rekord hed med meget lidt regn, og det øger landets sårbarhed. Der er meget som taler for, at vi bør styrke vores beredskab til et mere ekstremt vejr.

- Det er et arbejde, som vi først og fremmest tager på os, når brandene er slukkede, siger statsministeren ifølge svenske SVT Nyheter.

Ifølge den svenske skovstyrelse har brandene indtil videre ødelagt skov for 600 millioner svenske kroner. Torsdag har det forlydt, at 20.000 hektar skov er ramt af brandene.

Det svenske beredskab har været nødt til at få hjælp fra EU til at slukke brandene. Derfor blev italienske fly tidligere på ugen sendt til landet, og to fly fra Frankrig kommer senere. Sverige har ikke selv brandslukningsfly.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT undveg Stefan Löfven på pressemødet at svare på, om Sverige selv bør have brandfly til at slukke skovbrande.

Han svarer i stedet, at han ikke udelukker det.

