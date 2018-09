Sverigedemokraterna mister håndfulde af kandidater til skandaler kort før valg

Sverigedemokraten Stefan Jakobsson kan godt lide at køre i taxi.

Han tager en hyrevogn hjem til venner, til ishockeykamp, til polterabend, til bryllup og til natklub i den smarte Stockholm-bydel Stureplan.

Siden 2014 har han angiveligt kørt i taxi for 330.000 svenske kroner.

I sig selv ikke opsigtsvækkende for et travlt medlem af den svenske rigsdag. Problemet er bare, at han ifølge afsløringer i det svenske medie Aftonbladet har gjort det i sin fritid til private arrangementer på skatteborgernes regning.

Det fik onsdag aften Stefan Jakobsson, der indtil nu har været undervisningsordfører for sit parti i Rigsdagen, til at trække sit kandidatur.

Dermed gik der ikke en gang et døgn, fra Aftonbladets afsløringer om bilagene blev trykt, til Jakobsson vinkede farvel.

Der var ingen vej uden om, sagde han i en pressemeddelelse tirsdag aften. Her få dage før valget søndag, mente Jakobsson, at mistankerne mod ham tog »den plads, som vores partileder har brug for at kommunikere vores politik.«

Han skrev også, at han havde i sinde at rette op på sine fejl og har bedt om hjælp til at gennemgå alle sine bilag.

Partilederen selv, Jimmie Åkesson, sagde, at det var den eneste rigtige løsning.

»Han har gjort noget forkert, og ud fra det, der er kommet frem, er det meget svært at genoprette nogen form for tillid på en hurtig måde – og slet ikke før på søndag,« siger Jimmie Åkesson ifølge Sveriges Television, SVT.

14 strøget fra listen

Det er en af flere skandalesager om Sverigedemokraternas kandidater, Jimmie Åkesson har måtte agere på helt tæt på valget.

I sidste uge afslørede den svenske avis Expressen sammen med den antiracistiske organisation Expo blandt andet, at en stribe af Sverigedemokraternas kandidater til de kommunalvalg, som også finder sted søndag, havde tætte forbindelser til nazistiske bevægelser.

Det fik ledelsen i Sverigedemokraterna til at stryge 14 personer fra valglisterne.

»Er man ikke Sverigedemokrat, skal man ikke repræsentere vores parti,« sagde Jimmie Åkesson blandt andet efterfølgende ifølge SVT.

Mandag måtte yderligere en kandidat, Sverigedemokraternas leder i Tierp, Fredrik Andersson, også trække sig fra sin post. Han havde blandt andet løbende brugt racistiske udtryk på sociale medier om blandt andet jøder. Selv anså han opslagene for at være »for sjov«

Besværlige sager for Åkesson, der igen og igen må rydde op efter endda højtstående Sverigedemokrater, der gennem årene er blevet taget i særdeles grove racistiske udtryk om både muslimer og jøder.

»International voldsideologi«

På den svenske pendant til Folkemødet, Almedalsveckan, slog Åkesson fast, at nazisme er en »international voldsideologi« som »ikke er eksistensberettiget i et demokratisk samfund«.

Trods problemer med at holde styr på et parti i vild vækst, ser Åkesson ud til at kunne sole sig i mange vælgeres gunst søndag, når resultaterne er gjort op. Omkring hver femte vælger forventes at sætte sit kryds ved Sverigedemokraterna.

Alligevel bliver det sandsynligvis svært for alvor at gøre sig gældende i svensk politik, da de andre partier i Rigsdagen ikke ønsker et samarbejde med Sverigedemokraterna.

Senest har den nuværende svenske statsminister, socialdemokraten Stefan Löfven, derimod åbnet for at samarbejde hen over midten med de borgerlige. En nødvendighed eftersom alternativet i hans optik er »at give magten til Sverigedemokraterna, et racistisk parti med nazistiske rødder,« skrev han i en kronik tirsdag.