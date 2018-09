Sverigedemokraterna kræver indflydelse - og vil tage sig dyrt betalt for støtte

Det indvandringskritiske parti Sverigedemokraterna har cementeret partiets position i svensk politik. Det stod klart søndag aften da resultater for riksdagsvalget løb ind. Sverigedemokraternas gruppeformand og ideologiske strateg, Mattias Karlsson, lagde ikke skjul på, at det var en afgørende aften for det fremstormende parti i svensk politik.

»Jeg er lidt spændt. Det er en meget dramatisk aften,« sagde han til Berlingske fra Sverigedemokraternas valgaften i Stockholms centrum.

Det er fortsat helt uvist, hvad partiet kan bruge fremgangen til, og i hvor høj grad en markant succes for tredje riksdagsvalg i træk kan sikre reel politisk indfyldelse i Sverige. Ved 22-tiden følte Karlsson sig sikker nok til at træde frem på scenen og lykønske partiet og vælgerne, selv om det endelige resultat endnu var uvist.

»Sverigedemokraterna har endnu engang skrevet politisk historie,« sagde han og tog med et udfald imod den svenske statsminister hul på det politiske slagsmål, der for alvor går i gang mandag.

»Stefan Löfven siger, at vi ikke må få indflydelse. Men det er ikke Löfven, der bestemmer det. Det bestemmer de svenske vælgere. Det er på tide, at de andre partier begynder at lytte til den svenske befolkning.«

Karlsson erklærede tidligt på aftenen til Berlingske, at målet må være 20 procent. Derimod vil selv en markant fremgang under det resultat, i forhold til de omkring 13 procent ved valget i 2014, være en skuffelse, indrømmede han. Hvor stor partiets fremgang bliver stod fortsat ikke klart ved redaktionens slutning, men optimismen var stor ved partiets valgaften.

Mats Karlström, medlem af kommunalbestyrelsen i Vellinge syd Malmø, sagde til Berlingske, at målet måtte være 25 procent. Han mener også, at tiden er inde til at få reel politisk indflydelse i den svenske riksdag.

»Jeg mener, at vi skulle lave en regeringskoalition med Kristdemokraterna og Moderaterna. Vi er nødt til at få stoppet immigrationen. Den ødelægger Sverige.«

Fra Dansk Folkeparti var Martin Henriksen taget til Stockholm for at støtte Sverigedemokraterna.

»Det ser da fornuftigt ud, hvis man holder med Sverigedemokraterna, og det gør jeg jo,« sagde Henriksen mens resultater tikkede ind til lejlighedsvis stor jubel og klapsalver fra de fremmødte Sverigedemokrater.

De to partier har i denne valgkamp for alvor omfavnet hinanden, og det kulminerede med en støtteannonce fra Dansk Folkeparti i Expressens lørdagsudgave, hvor de svenske vælgere blev opfordret til at stemme på Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna har i løbet af valgkampen taget tydeligt ved lære af søsterpartiet i nabolandet og har fokuseret på velfærdsagenda sammen med kritikken af integration og indvandring. Riksdagsmedlemmet Linus Bylund sagde til SVT, at Sverigedemokraternas støtte til en borgerlig regeringskoalition vil »koste mere, end de tror«.

»Vi vil have indflydelse på vore fokusområder. Ventetider i sundhedssektoren, migration og flygtninge og kriminalitetsbekæmpning,« sagde han.

Værste resultat nogensinde for Socialdemokraterna

I modsætning til optimismen blandt Sverigedemokraterna styrede Socialdemokraterna søndag aften direkte mod det værste resultat nogensinde med omkring hver fjerde svenske stemme. Den borgerlige oppositionsleder i form af det konservative parti Moderaterna står ikke bedre rustet med en ifølge de to exitpolls markant faldende tilslutning.

Alligevel bliver det et af de to partiers ledere, for Socialdemokraterna statsminister Stefan Löfven og for Moderaterna Ulf Kristersson, der nu skal prøve at danne regering – med Sverigedemokraterna i baggrunden, som ingen indtil videre vil tale med, men ingen kan undgå at tale om.

Den politiske analytiker Viktor Barth-Kron beskrev i Dagens Nyheter tre muligheder for den politiske udvikling fra mandag morgen.

Det kan blive »en tysk model« med en bred alliance hen over midten. I det tilfælde vil Socialdemokratiet indgå en aftale eller et regeringssamarbejde med den borgerlige alliance, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna. Barth-Kron pointerer, at det det ikke er så væsentligt, hvordan »regeringen præcist kommer til at se ud«, fordi det drejer sig om, at partierne til sammen bliver opfattet som regeringsgundlaget.

Det kan blive »en amerikansk model«. Her vil den borgerlige alliance falde sammen, mens Centerpartiet og Liberalerna går sammen med Socialdemokraterna og får støtte fra venstrefløjen. USA-sammenligningen består i, at der så vil være en ny venstreliberal blok med en skarp brydningsflade over for en højreblok med Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna med en nationalistisk, værdipolitisk dagsorden.

Og det kan blive »en dansk model«. I den vil Sverigedemokraterna »med eller uden formelle forhandlinger« blive en del af den borgerlige alliances regeringsgrundlag, mens de liberale midterpartier Centerpartiet og Liberalerna accepterer tingenes tilstand. Det bliver i Barth-Krons beskrivelse til, at »man så kan sige, at Sverige bliver som Danmark«.

Socialdemokraternas gruppeformand, Anders Ygeman, sagde tidligt søndag aften til SVT, at Socialdemokraterna vil holde fast i kravet om blokoverskridende samarbejde.

»Uanset valgresultatet bliver det her et tidspunkt, hvor Sverige må holde sammen. Hvor vi må tage ansvar for landet, og hvor vi må lægge tidligere holdninger bag os. «

Moderaternas partisekretær, Gunnar Strömmer, havde derimod en anden udlægning af valgets lære.

»En ting må man sige, og det er, at Stefan Löfven må gå af,« sagde han til Aftonbladet.

Mange har skiftet parti

SVTs meningsmåling fra valglokalerne viste, at et rekordhøjt antal vælgere skiftet parti siden seneste valg i 2014. 41 procent af vælgerne i undersøgelsen svarede, at de havde valgt et nyt parti. Samtidig svarede 38 procent, at de først besluttede sig på valgdagen eller i den sidste uge op til valget.

Til Sverigedemokraternas valgaften i Kungsgatan i centrum af Stockholm havde gæsterne med garanti besluttet sig længe inden den sidste uge. Men Pär G. Hansen fortæller, at han skiftede parti fra Moderaterna og blev medlem af Sverigedemokraterna i 2015.

»Før stemte jeg i 45 år på Moderaterna. Men det her er et rigtigt folkeparti. Det forstår partilederne i Socialdemokraterna og Moderaterna ikke, hvad er,« siger han.

»Det her er det spændende parti. Det er det sted, hvor alle ønsker at være.«