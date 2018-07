Sverige nedbringer brande og får italiensk flyhjælp

Stockholm. De svenske brandmyndigheder er lykkes med at nedbringe antallet af brande fra 80 tirsdag formiddag til 50 tirsdag aften. Det skriver det svenske medie SVT.

Myndighederne vurderer dog, at de resterende brande fortsat vil kunne vare i dagevis.

Sverige har bedt om europæisk assistance til at slukke de mange brande. Tirsdag aften omkring klokken 20 landede det første af flere slukningsfly fra Italien, der skal bistå svenskerne.

Fem steder i landet er offentligheden blevet opfordret til at lade sig evakuere. Samtidig holder myndighederne særligt øje med tre områder.

- De brande, som vi særligt følger, er i Gävleborg, Dalarna og Jämtland. Det er der, det er særligt alvorligt, siger pressemedarbejder Erika Espino fra MSB, den samlende myndighed for svenske beredskaber, til SVT.

I Ljusdals kommune er flere bygninger brændt op i brande, der har spredt sig både nord og syd.

- Vi har tre helikoptere, som hælder vand på, og vi har næsten 80 mand, som er ude i felten og arbejder på det her, siger Hans Nornholm fra redningstjenesten til SVT.

De svenske helikoptere skal assisteres af de italienske slukningsfly. De skal dog primært koncentrere sig om at slukke brande i de svenske yderområder på marker og i skove. Flyene kan flyve med 6200 liter vand.

Ligesom Danmark og Norge har Sverige været ramt af en ualmindelig lang tørkeperiode, der har efterladt de store svenske skov- og markarealer knastørre. Det har fået skovbrande til at sprede sig med lynets hast.

Nogle af brandene vurderes til at være startet af mennesker, der har haft uforsigtig omgang med ild i den svenske natur, til trods for et afbrændingsforbud.

De mange svenske brande har sat det svenske brandvæsen under et så stort pres, at myndighederne har måttet opfordre frivillige til at melde sig til slukningsarbejdet.

/ritzau/