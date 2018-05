Sverige giver tyrkerne æren for » köttbullar«

Sverige, landet med den sociale velfærd og IKEA, har noget at fortælle verden – en nyhed, som vil chokere smags­løgene.

Den mest svenske ret af alle, de navnkundige köttbullar, er således i virkeligheden tyrkisk.

»De svenske kødboller er faktisk baseret på en opskrift, som kong Karl XII bragte med sig hjem fra Tyrkiet i begyndelsen af det 18. århundrede«, hed det tidligere på ugen på den officielle svenske Twitter-konto @swedense. »Så lad os holde os til kendsgerningerne!«

Det stod ikke umiddelbart klart, hvorfor det officielle Sverige havde besluttet, at det nu var tid at gøre rent bord, men indrømmelsen udløste en storm af reaktioner.

Tyrkerne jublede, mens nogle svenskere skumlede. Og nyheden banede vej for et væld af godmodige drillerier mellem de to lande:

Örjan, en svensker af tyrkisk oprindelse, reagerede i et tweet ved at konstatere, at: »hele mit liv har været en løgn«.

Andre tyrkere opfordrede svenskerne til at kalde retten ved dens oprindelige navn köfte.

De tyrkiske medier omtalte den svenske tweet som en »indrømmelse« og foreslog, at kong Karl, som regerede fra 1697 til 1718 og tilbragte flere år i eksil i Det Ottomanske Imperium, skulle have været bagmanden bag denne særegne import. Og at han formentligt også har taget andre tyrkiske rariteter med sig hjem såsom kaffebønner og kåldolmer.

Karl XII og Ingvar Kamprad

Det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu kontaktede Annie Mattsson fra universitetet i Uppsala, og hun kunne bekræfte, at Karl XII havde tabt det berømte slag ved Poltava i 1707.

Ikke nok med det, kongen var også blevet såret i foden, så han valgte at overdrage kommandoen over den lidt forpjuskede svenske hær til en general og selv forlægge residensen til byen Bender i Bessarabien, det nuværende Moldova, som dengang hørte under sultanen i Istanbul.

De fleste danskere har lært i skolen, at Karl XII døde under Store Nordiske Krig, da svenskerne i 1718 forsøgte at invadere Norge. Men at han ligefrem skulle være ophavsmanden til de to millioner köttbullar, som IKEA hver dag langer over disken i sine forretninger verden over, kommer sikkert bag på de fleste.

Men det er altså ikke Ingvar Kamprads fødeby, Älmhult i Småland, som har lagt forbogstav til Aet i IKEA – der er kødbollernes hjemstavn, men derimod tyrkiske Inegöl.

Herfra lød det dog fordrageligt fra nyhedsbureauet Doğan, at det såmænd blot var en ære, at den tyrkiske ret på denne måde var blevet »et eksempel for forskellige køkkener verden over.«