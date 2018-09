Svenske vælgere har samme tillid til Löfven som til Åkesson

I en måling foretaget af tv-stationen SVT over svenskernes tillid til partilederne ligger den svenske statsminister, Stefan Löfven, på niveau med Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas formand.

Målingen viser dog, at et flertal på 35 procent af vælgerne har størst tillid til Ulf Kristersson, formand for det konservative Moderaterna.

Derefter følger Centerpartiets Annie Löof med 33 procent, og først på tredjepladsen finder man Stefan Löfven med 31 procent.

Det er to procentpoint over Sverigedemokraternas formand, Jimmie Åkesson, som 29 procent af svenskerne har tillid til.

Andre meningsmålinger har vist, at der ikke er entydig opbakning til hverken de rødgrønne partier, der har regeringsmagten i øjeblikket, eller den borgerlige Alliansen, der havde regeringsmagten mellem 2006 og 2014.

Sverigedemokraterna spås i flere meningsmålinger et historisk godt resultat. Omvendt ser vælgerne ud til at straffe de to store, gamle partier, Socialdemokraterna og Moderaterna.

/ritzau/