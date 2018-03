Svenske socialdemokrater vil forbyde religiøse friskoler: Præster og imamer skal ikke bestemme

De svenske socialdemokrater vil forbyde religiøse friskoler. Det meddelte partiet med cilvilminister Ardalan Shekarabi og gymnasieminister Anna Ekström i spidsen ved et pressemøde tirsdag.

I følge Ardalan Shekarabi har den svenske skole fejlet, blandt andet fordi uligheden og opdelingen er steget. Det skriver svt.se.

Partiet mener, at den svenske skole skal være kendetegnet ved at hvile på grundlovens principper og værdier. På den baggrund har partiet vurderet, at friskolerne skal forbydes.

»I den svenske skole skal det være lærere og pædagoger, der bestemmer, ikke præster og imamer,« siger Ardalan Shekarabi, Sveriges civil- og kommuneminister.

»Vi har set en udvikling af religiøse uafhængige skoler, der i mange tilfælde har stået for religiøs undertrykkelse. De har udmærket sig ved at tilbyde religiøse uddannelser, hvor eleverne har konkurreret i, hvem der bedst kunne recitere religiøse skrifter,« siger han.

Den stigende opdeling og adskillelse i samfundet - men også i skolen - er et af de store problemer i Sverige lige nu, mener partiet, der altså ser et forbud mod de religiøse friskoler som en del af løsningen.

I Danmark har debatten om friskoler også fyldt de sidste par år. Blandt andet har Berlingske afdækket, hvordan friskolerne har haft problemer med undervisningsmateriale om jihad, sympati med Hizbollah og mistanke om, at undervisningen ikke foregik på dansk. Flere skoler har mistet tilskud og er under skærpet tilsyn.

Anna Ekström peger på, at der har været tilfælde af systematisk opdeling efter køn i timerne og i busser og mener ikke, at der har været regler nok på området.

Forslaget kommer i kølvandet på, at den svenske statsminister, socialdemokratiske Stefan Löfven, lovede handling på området i maj sidste år. Det var netop en reaktion på historien om busture, hvor pigerne skulle sidde bagerst.

Det skal stadig være muligt for eleverne at udøve deres religion i skolen, for eksempel ved at bede.