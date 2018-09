Svenske myndigheder har modtaget 300 klager om valgfusk

Stockholm. Der er opstået mistanke om, at der er sket fejl og foregået fusk flere steder i Sverige under søndagens valg til Riksdagen.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Foreløbigt er det uklart, om der er hold i mistanken, men Riksdagens kontrolmyndighed, Valprövningsnämnden (VPN), har modtaget omkring 300 klager.

Det fortæller Cecilia Persson fra VPN.

- De fleste handler om riksdagsvalget, men vi har ikke været i stand til at gennemgå dem alle sammen endnu, siger hun til svensk SVT om klagerne.

Flere af dem drejer sig om medlemmer af politiske partier, som har fulgt vælgere ind i valglokaler samt stemmebokse og hjulpet dem med at stemme.

Ifølge Dagens Nyheter er flere tilfælde blevet politianmeldt. Og både i Värmland og i kommunen Degerfors kan der potentielt blive tale om omvalg, skriver avisen videre.

Degerfors Kommune har politianmeldt to lokalpolitikere for "unødig valgpåvirkning". En af dem har ifølge anmeldelsen tilbudt penge i bytte for stemmer.

Først om to uger har Valprövningsnämnden gennemgået alle sagerne.

I mellemtiden skal den svenske valgmyndighed tælle sig frem til et endeligt valgresultat baseret på de afgivne stemmer.

Onsdag var optællingen af sent indkomne stemmer samt stemmer fra udlandssvenskere fortsat i gang.

Det er ekstremt lige i kampen om nogle af mandaterne. Et mandat har således sprunget frem og tilbage mellem Centerpartiet og Sverigedemokraterna flere gange.

Indtil videre har de rødgrønne partier en smal føring på et eller to mandater foran de borgerlige partier i Alliansen, der er navnet for den blå blok.

I løbet af de seneste dage er der blevet opdaget flere fejl i optællingen og registreringen af stemmerne. Onsdag blev det kendt, at 1100 stemmer fra et valgdistrikt i kommunen Höganäs var blevet fejlregistreret.

Her var stemmer afgivet i det regionale valg blevet medregnet i resultatet fra riksdagsvalget. Noget lignende var sket i et distrikt i Västra Götaland.

Ifølge den svenske valgmyndighed påvirker fejlen i Höganäs ikke det samlede valgresultat.

/ritzau/NTB