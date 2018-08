Svensk statsministerkandidat: 20 års integrationspolitik til højre og venstre har slået fejl

Moderaternas partileder, Ulf Kristersson, vækker opsigt ved at udtale til Financial Times, at Sveriges problemer med integration og kriminalitet er på samme niveau som landets dybe økonomiske krise i 1990erne – og pointerer, at hans eget parti har en del af skylden.