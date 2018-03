Svensk kommune får ikke lov til at indføre tiggerlov

Sverige vil ikke følge i Danmarks fodspor og indføre en tiggerlov - indtil videre. Den svenske kommune Vellinge, der ligger syd for Malmø, har tirsdag fået endnu et afslag på at indføre forbud mod tiggeri. Forbuddet skulle blandt andet gælde på visse torve i kommunen. Det skriver Sydsvenskan tirsdag.

Sidste år vedtog Folketinget en lov mod tiggeri, fordi tiggeriet kan være »utryghedsskabende.« I Vellinges kommunalbestyrelse ønsker et klart politisk flertal at indføre Sveriges første forbud mod tiggeri, fordi de mener, at tiggeriet forstyrrer den offentlige orden i kommunen.

Men den vurdering er kammerretten, hvor tiggerforbuddet tirsdag blev behandlet, ikke enig i.

»Ifølge kammerretten viser kommunens undersøgelse ikke, at der har været forstyrrelser af den offentlige orden, der berettiger et forbud mod passivt tiggeri,« skriver kammerretten i en pressemeddelelse.

Tiggerloven blev ellers i første omgang indført i Vellinge i september sidste år, kort efter Folketinget havde implementeret tiggerloven i Danmark. I den forbindelse sagde Vellinge kommunalbestyrelses ordfører Carina Wutzler, at tiggeri var et »presserende problem for beboere i Vellinge,« og hun håbede, kommunen ville få opbakning af andre kommuner.

»Vi håber, at vi sender et signal, og at flere kommuner følger efter. Det er ikke værdigt for en person at sidde foran en butik og tigge,« udtalte ordføreren til Sydsvenskan.

Det er Carina Wutzlers konservative parti Moderaterna, der har stået forrest i kampen om at gøre den skånske kommune til den første svenske kommune med en tiggerlov.

Overfor hende står blandt andre Socialdemokraterna og Miljøpartiet. De mener ikke, et forbud er vejen at gå.

»Vi er enige i, at det er uværdigt at sidde udenfor en butik og tigge, men ikke at det skulle være så vigtig en sag for Vellinges beboere. Og at det lille antal mennesker der tigger, skulle udløse et forbud, er vi ikke enige i,« sagde Angela Everbäck til Sydsvenskan i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af forbuddet.

Hun understregede samtidig, at kommunen risikerede at blive stemplet som fremmedhadske.

Kun en måned efter indførelsen af forbuddet valgte länstyrelsen - der har til opgave at sørge for, at de 21 svenske amter opfylder de mål, regeringen og Riksdagen har - at ophæve forbuddet.

Det fik Moderaterna til at tage sagen til forvaltningsretten, men heller ikke her fik forslaget opbakning. Den beslutning tog dog ikke kampånden fra det konservative parti, der ankede dommen til kammerretten, som altså tirsdag slog fast, at kommunen ikke kan forbyde tiggeri under påskud af, at det forstyrrer den offentlige orden.

Men Carina Wutzler giver ikke op. Hun slår nu fast, at man vil anke kammerrettens afgørelse til højeste forvaltningsdomstol.

»Vi kommer til at gå videre. Jeg giver mig ikke,« siger ordføreren til SVT tirsdag. Hun fremhæver, at man bør gennemse reglerne for at sikre, at kommunerne får større selvbestemmelse.

»Jeg tror, mange kommuner vil have muligheden for indføre regler mod tiggeri. Det er på tide at reagere på nationalt niveau, hvis domstolene ikke finder det foreneligt med de nuværende regler,« siger ordføreren.

Også i andre svenske kommuner har Carina Wutzlers partifæller appeleret for, at Riksdagen skal diskutere et nationalt forbud mod tiggeri. Det samme har medlemmer af det nationalkonservative parti Sverigedemokraterna.