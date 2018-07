Svensk festival indfører totalt rygeforbud under hedebølge

Umeå. Hedebølgen har skabt store udfordringer for sommerens mange festivaler.

I Danmark er brandsikre kogeøer og en hotline til beredskabet blandt de forholdsregler, som festivalerne har taget for at mindske brandrisikoen.

I Sverige har en musikfestival taget et endnu mere drastisk skridt for at sikre gæsterne mod brandfare.

Arrangørerne på Visfestival Holmön har nemlig besluttet at indføre et totalt rygeforbud under festivalen.

Det skriver den svenske tv-station SVT.

- Vi er bange for, at nogen vil smide et cigaretskod. Festivalen holdes på en græsplæne, og vi har næsten ikke fået noget regn, siger Leena Hortell, der er en af festivalens arrangører.

Det vil være forbudt at tænde en cigaret på festivalområdet, men der vil blive opsat askebægere uden for området, oplyser hun.

Ud over det totale rygeforbud vil der blive opstillet ekstra brandslukkere på pladsen. Og så vil der stå frivillige brandmænd klar med vandslanger, så en eventuel brand på festivalen hurtigt kan blive slukket.

Festivalen, som bliver afholdt fredag og lørdag på øen Holmön ved Umeå i det nordøstlige Sverige, har normalt omkring 1800 besøgende.

I Danmark er festivalerne gået i tørkeberedskab, meddeler flere af dem i en mindre rundspørge foretaget af Ritzau tidligere på ugen.

Open Air Varde har måtte aflyse et planlagt 40-års jubilæumsfyrværkeri den kommende weekend.

Derudover har festivalen indskærpet, at gæster skal bruge de mange ekstra spande med sand og vand til at skodde cigaretter i.

Det er ikke kun den øgede brandfare, der får de danske festivaler til at tage nye forholdsregler. Også risikoen for dehydrering blandt gæsterne vækker bekymring.

Det har blandt andet fået festivalerne til at sætte paller med vandflasker frem og dele øjendråber ud til de tørkeramte gæster.

/ritzau/