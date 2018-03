Suu Kyis højre hånd går af som præsident

Myanmars præsident, Htin Kyaw, meddeler onsdag, at han træder tilbage efter to år på posten.

Ifølge en officiel meddelelse er det ønsket om at drosle ned, der får den 71-årige præsident til at forlade embedet.

En talsmand for regeringspartiet, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), siger til nyhedsbureauet Reuters, at Htin Kyaw træder tilbage af helbredsårsager.

Der har været meldinger om, at Kyaw har helbredsproblemer. Sidste år rejste han ved mindst to lejligheder udenlands for at modtage lægebehandling.

Htin Kyaw er en nær ven af nobelpristager Aung San Suu Kyi, der betragtes som landets reelle leder.

Suu Kyi selv kan ikke blive præsident på grund af en paragraf i Myanmars forfatning, der forhindrer hende i at indtage landets øverste embede. Paragraffen blev tilføjet af det tidligere militærstyre.

Hun har officielt titel af udenrigsminister og statsråd.

Htin Kyaw, som er hendes nære ven gennem mange år, har efter fælles aftale ladet Suu Kyi repræsentere landet og tage stilling til vigtige politiske spørgsmål.

Ifølge landets forfatning har præsidenten stor magt. Men i Htin Kyaws tilfælde har der været tale om en langt mere ceremoniel rolle, fordi Aung San Suu Kyi har været landets reelle leder siden 2016.

Posten som præsident indtages nu midlertidig af Myint Swe, der er den ene af Myanmars to vicepræsidenter. Han er udpeget af militæret.

Inden for syv dage skal parlamentet vælge en ny præsident.

»Den næste præsident vil blive et NLD-medlem eller en, der følger NLD's politiske linje,« siger partiets talsmand Aung Shin.

Han tilføjer, at vicepræsidenten ifølge forfatningen ikke kan overtage præsidentposten, så Myint Swe kommer kun til at sidde på posten i kort tid.

/ritzau/AP