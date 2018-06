Striden om udlændinge klistrer til den svenske statsminister »som fluepapir«

Spørgsmålet om en stram udlændingepolitik har udviklet sig til et mareridt for de kriseramte svenske socialdemokrater, der forsøger at få valgkampen til at handle om velfærd. Samtidig stormer Sverigedemokraterne frem i meningsmålingerne.