Strid om eksplosivt notat sår tvivl om ny FBI-chefs fremtid

FBI-direktør Christopher Wray blev håndplukket af USA's præsident, Donald Trump, til at stå i spidsen for agenturet efter fyringen af forgængeren James Comey.

Blot seks måneder senere er den 50-årige Wray på kollisionskurs med præsidenten.

Det amerikanske medie CNN rapporterer, at Wray måske vil træde tilbage, hvis Donald Trump som forventet godkender offentliggørelsen af et omstridt dokument, der har sat Washington på den anden ende.

Notatet er forfattet af republikanske politikere i efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Det beskriver angiveligt, hvordan FBI og justitsministeriet skulle have udnyttet et overvågningsprogram til uretmæssigt at have overvåget et medlem af præsident Donald Trumps valgkampagne.

Helt usædvanligt valgte Christopher Wray allerede onsdag at udtrykke bekymring over notatet i en offentlig erklæring.

»Vi har dyb bekymring om væsentlige udeladelser af fakta, der fundamentalt har indflydelse på notatets nøjagtighed,« skrev FBI i en erklæring onsdag.

Christopher Wray blev godkendt som FBI's nye chef af Senatet i august. Det var tre måneder, efter at hans forgænger, James Comey, blev fyret midt under en stor FBI-undersøgelse af, hvorvidt Trump-kampagnen samarbejdede med russiske agenter under valget.

Den undersøgelse er siden blevet overdraget til den særlige anklager Robert Mueller, der selv er tidligere FBI-chef.

Flere fremtrædende Demokrater mener, at det hemmeligstemplede notat er en del af et større forsøg på at afspore og miskreditere Robert Muellers undersøgelse.

Notatet er skrevet af Republikaneren Devin Nunes, der er formand for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Notatet førte torsdag til et politisk opgør i Kongressen. Lederne for Det Demokratiske Parti i henholdsvis Senatet og Repræsentanternes Hus, Chuck Schumer og Nancy Pelosi, opfordrede til, at Devin Nunes skal fjernes fra sin post som formand for efterretningsudvalget.

Kravet blev stillet, efter at et demokratiske medlem af efterretningsudvalget onsdag opdagede, at Nunes havde ændret i notatet, efter at det var blevet godkendt af udvalgets medlemmer under en afstemning mandag.

»Det er ikke bare farligt. Det er ulovligt og i strid med reglerne i Repræsentanternes Hus,« siger Nancy Pelosi ifølge Reuters.

Den franske indenrigsminister Gerard Collomb til briefing på politistationen i Calais.

Fire unge migranter ramt af skud i masseslagsmål i Calais

Fem personer er i kritisk tilstand efter sammenstød i Calais mellem migranter fra Eritrea og Afghanistan.

Sikkerhedsberedskabet i den nordfranske havneby Calais er skærpet, efter at der torsdag udbrød voldsomme masseslagsmål mellem grupper af migranter.

Fire unge migranter fra Eritrea er i kritisk tilstand, efter at de blev ramt af skud i sammenstødene. De fire afrikanere er mellem 16 og 18 år.

Desuden er en femte person indlagt med alvorlige kvæstelser. Personens nationalitet eller alder er ikke oplyst.

Skuddene faldt under et næsten to timer langt masseslagsmål mellem mere end 100 migranter i den nordfranske havneby.

Balladen startede, da en migrant fra Afghanistan affyrede skud, mens omkring 100 migranter fra Eritrea og cirka 30 fra Afghanistan ventede i en kø på at få udleveret mad.

Endnu et slagsmål brød derefter ud i et industriområde nogle kilometer derfra mellem over 100 eritreere, som bevæbnet med jernstænger og kæppe kom i klammeri med omkring 20 afghanere, oplyser anklagemyndigheden i Calais.

12 personer kom til skade i slagsmålet.

Politiet greb ind for at beskytte de afghanske migranter, som stod over for 150 til 200 migranter fra Eritrea, oplyser myndighederne og tilføjer, at sikkerhedsbemandingen i området er øget.

Frankrigs indenrigsminister, Gérard Collomb, meddelte i et tweet, at han som følge af "dagens alvorlige hændelser" omgående ville begive sig til Calais med helikopter.

Urolighederne er de værste i Calais siden juli 2017, hvor 16 personer kom til skade i slagsmål mellem migranter.

Calais har i flere år været et samlingssted for migranter fra ikkevestlige lande, som illegalt forsøger at komme ind i Storbritannien.

I efteråret 2016 ryddede politiet en uofficiel flygtningelejr, der på et tidspunkt husede op til 10.000 mennesker. Lejren blev i medierne omtalt som Junglen.

Siden har politiet forhindret, at lignende lejre bliver etableret, men hjælpeorganisationer i området skønner, at omkring 800 migranter fortsat opholder sig i Calais.

Natalie Wood og Robert Wagner i Cannes i 1976.

Filmstjernes druknedød i 1981 anses nu som mistænkeligt

Næsten 40 år efter, at Hollywood-skuespilleren Natalie Wood døde under mystiske omstændigheder, er politiet igen begyndt at interessere sig for hendes daværende mand, Robert Wagner.

Den nu 87-årige skuespiller omtales af politiet i Los Angeles som en "person af interesse" i forbindelse med dødsfaldet, skriver nyhedsbureauet AP.

»Vi ved, at han (Wagner, red.) var den sidste person, som var sammen med Natalie, før hun forsvandt,« siger John Corina fra politiet i Los Angeles til CBS News.

Dødsfaldet blev officielt fastslået som en ulykke. Men i 2011 åbnede politiet igen sagen, og året efter ændrede myndighederne dødsårsagen til "drukning og andre ubestemte årsager".

I en erklæring torsdag oplyser en talskvinde for politiet i Los Angeles, at vidner, som er udspurgt i forbindelse med genåbningen af sagen, har givet oplysninger, som tegner et nyt billede af »hændelsesforløbet den nat på båden«.

»Har vi tilstrækkelig (med beviser, red.) til at foretage en anholdelse på dette tidspunkt? Nej, siger talsperson Nicole Nishida« ifølge AP.

Natalie Wood, der blandt andet vandt en Golden Globe for sin rolle i filmen "Rebel Without af Cause" og tre gange var nomineret til en Oscar, druknede i 1981, da hun sammen med Wagner sejlede ved øen Catalina ud for kysten i det sydlige Californien.

Den amerikanske skuespiller Christopher Walken befandt sig også på båden sammen med en kaptajn.

Wood blev fundet flydende i vandet iført en dynefrakke og en natkjole. Dødsfaldet blev klassificeret som en drukneulykke.

Gennem årene har der være spekulationer om, at hun i al hemmelighed havde haft et forhold til Walken, og at det skulle have gjort Robert Wagner rasende.

Kaptajnen på lystyachten oplyste til politiet, at de to filmstjerner havde været oppe at slås, samt at han havde overhørt et voldsomt skænderi mellem ægteparret. Lidt senere var Natalie Wood forsvundet.

John Corina fra politiet i Los Angeles siger til CBS, at han ikke tror, at Robert Wagner har fortalt den fulde historie, om hvad der skete på bådens dæk den aften.

Robert Wagner har adskillige gange afvist at tale om sagen med politiet igen, oplyser Corina.

Politi i Shanghai efter ulykken.

Brændende bil påkørte fodgængere i Shanghai - 18 såret

En minibus kørte fredag morgen ind i adskillige fodgængere på et fortov i den centrale del af den kinesiske storby Shanghai.

Mindst 18 personer blev kvæstet, heraf tre alvorlig, oplyser bystyret i byen og øjenvidner ifølge nyhedsbureauet AFP.

I en meddelelse fra politiet i byen fremgår det, at den foreløbige efterforskning tyder på, at den 40-årige fører røg en cigaret i bilen.

Gløder fra cigaretten antændte tilsyneladende farlige væsker i bilen.

Zhang Sai, der arbejder som sikkerhedsvagt i en bygning tæt på ulykkesstedet, fortæller til AFP, at bilen var i brand, da den kørte op på fortovet og ramte adskillige fodgængere.

»Det skete omkring klokken 8.50. Bilen var i brand, før den kørte galt på fortovet,« siger han.

Amatøroptagelser, der er blevet delt på sociale medier, viser adskillige mennesker liggende på fortovet, mens de får behandling af redningsarbejdere.

Andre optagelser viser brandfolk, der forsøger at slukke den voldsomme brand inde i bilen.

AFP's journalist på stedet oplyser, at området blev afspærret af politiet umiddelbart efter ulykken.

Fidel Castro Diaz-Balart.

Fidel Castros ældste søn har begået selvmord

Den ældste søn af Cubas forhenværende leder Fidel Castro har begået selvmord, meddeler statslige medier i Cuba torsdag.

»Fidel Angel Castro Diaz-Balart, som i flere måneder var blevet behandlet af en gruppe læger på grund af dyb depression, tog sit eget liv om morgenen 1. februar,« skriver avisen Granma på sin hjemmeside.

Behandlingen for depression krævede hospitalsindlæggelse, som blev fulgt op med ambulant behandling, efter at han var blevet udskrevet, tilføjer avisen.

I Cuba var Castros første søn kendt som "Fidelito" (lille Fidel, red.).

Hans mor var Mirta Díaz-Balart, som var Castros første hustru fra 1949 til 1955.

Fidelito blev født 1. september 1949. Han voksede op i Cuba, blev uddannet som atomforsker og var i flere år leder af landets atomenergikommission, indtil han blev afskediget af sin far.

Frem til sin død fungerede han som videnskabelig rådgiver for regeringen og var også næstformand for Cubas videnskabsakademi, skriver Granma.

Ifølge avisen havde Fidelito en doktorgrad i tekniske videnskaber.

Hans mor giftede sig senere med en cubansk læge. To af hendes nevøer bor i Florida og er valgt til Repræsentanternes Hus for Det Republikanske Parti. De er begge kendt for at være indædte modstandere af regimet i Havana.

Fra sit andet ægteskab samt fra udenomsægteskabelige affærer havde Fidel Castro yderligere mindst otte børn.

Fidel Castro, som døde i 2016 som 90-årig, stod i spidsen for den revolution, der i 1959 førte til, at den USA-støttede magthaver Fulgencio Batista blev afsat.

Frem til begyndelsen af 2008 var Fidel Castro Cubas leder. På grund af et svækket helbred overlod han derefter præsidentposten til sin bror Raul.

Datoen og stedet for Fidel Angel Castro Diaz-Balarts begravelse er endnu ikke offentliggjort ifølge Granma.

