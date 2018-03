»Straf en muslim«-breve bliver undersøgt af britisk politi

25 point for at trække et tørklæde af en kvinde, 1.000 point for at bombe en moské.

Det er en del af indholdet i breve sendt til flere britiske adresser om en »Straf-en-muslim«-dag.

Det skriver flere internationale medier, blandt andre BBC, The New York Times og The Guardian.

Brevene opfordrer til, at modtagerne udfører forskellige voldelige handlinger mod muslimer den 3. april.

Læs også Ny tysk lov: Angrib en asylansøger, og offeret får automatisk opholdstilladelse

I brevet er en liste, der rangerer handlingerne efter point: Man får 25 point for at trække et tørklæde af en kvinde, 500 point for at myrde en muslim og 1000 point for at bombe en moské. Brevene er sendt uden adresser i hvide kuverter.

»Er du et får ligesom størstedelen af befolkningen?« står der i brevet. »Får følger ordrer og er nemme at lede. De lader hovedsageligt hvide nationer i Europa og Nordamerika løbe over ende af dem, der mere end noget andet vil skade os og gøre vores demokratier til shariastyrede politistater.«

“Punish A Muslim Day” letters are being sent to families in East London. The letter details a point system for each action & a reward. For example pulling a Muslim women’s hijab is 25 points, throwing acid is 50 points and burning or bombing a mosque is a whole 1,000 points. pic.twitter.com/6kmCrDrXt0 — Rowaida Abdelaziz (@Rowaida_Abdel) 9. marts 2018

I flere kvarterer er folk bekymrede og bange for at lade deres børn lege udenfor efter mørkets frembrud.

En af dem, som har modtaget en hvid kuvert, er den britiske politiker Naz Shah. Hun er medlem af parlamentet for Labour og opfordrer til, at folk bevarer roen.

»Vi står sammen, skulder ved skulder, for det her er ikke noget, der skal splitte os,« siger hun.

Læs også Stor usikkerhed om motivet bag moské-angreb

Den britiske anti-terrorenhed efterforsker brevene som mulige hadforbrydelser.

»Alle, der har modtaget bekymrende beskeder, bør kontakte deres lokale politi,« lyder opfordringen fra politiets talsmand.

Muslimske lokalområder i Storbritannien opfordres til at være opmærksomme, mens efterforskningen står på.

I følge det britiske indenrigsministerium er antallet af hadfordbrydelser i Storbritannien vokset markant de sidste år.

Brevene er blevet sendt til adresser i Bradford, Leicester, London, Cardiff og Sheffield. Indtil videre tyder efterforskningen på, at afsenderen er i Sheffield.

I maj 2017 blev der sendt lignende breve til moskéer i Storbritannien og USA. De var også sendt fra Sheffield.