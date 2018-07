Største sponsor af Brexit fik lukrative tilbud af russerne

Den britiske finansmand Arron Banks, der hjalp med at finansiere kampagnen for en britisk udmeldelse af EU, har længe pralet af sin »noget overrislede, seks timer lange frokost« med den russiske ambassadør otte måneder før afstemningen.

Enkelte har nok også sendt en tanke til Banks' russiskfødte kone og deres nummerplade med teksten »X MI5 SPY« med en henvisning til den britiske efterretningstjeneste, MI5. Men Arron Banks grinede altid blot af spørgsmål om hans forbindelser til Kreml.

Nu viser lækkede e-mail imidlertid, at han og hans nærmeste rådgiver havde et tættere forhold til russiske diplomater, end han har givet udtryk for offentligt.

Mens Banks brugte mere end otte millioner pund, små 70 millioner kroner, på at argumentere for et brud med EU – et resultat, russerne håbede inderligt på – åbnede hans kontakter på den russiske ambassade samtidig dørene for mindt tre potentielt lukrative investeringsmuligheder i russiskejede guld- og diamantminer.

Ud fra det, vi har set, synes parallellerne mellem den russiske intervention i Brexit og den russiske intervention i Trumps valgkamp at være påfaldende. Adam Schiff, Repræsentanternes Hus, USA

En af Arron Banks' forretningspartnere og meningsfæller i spørgsmålet om Brexit tog imod russernes tilbud i mindst et tilfælde.

Omfanget af disse forretningsforbindelser, som ikke tidligere har været offentligt kendt, rejser nye spørgsmål om, hvorvidt Kreml har søgt at belønne fortalere for Brexit. På samme måde, som der i Washington er undersøgelser i gang om russernes mulige indflydelse på Donald Trumps valgkampagne.

Trump Tower. Og Guinea

Den særlige amerikanske anklager Robert Mueller og demokrater i Repræsentanternes Hus' efterretningsudvalg har da også fået forelagt udskrifter af Arron Banks' kommunikation med russiske diplomater. Og de har særligt interesseret sig for de nære forbindelser, Banks og andre Brexit-ledere har haft til Trumps kampagnestab.

Medlem af Repræsentanternes Hus, Adam Schiff (D-CA).

Den 12. november 2016 mødtes Banks med den tiltrædende præsident i Trump Tower. Efter sin tilbagevenden til London havde han et møde med den russiske ambassadør, og de diskuterede besøget hos Trump.

»Ud fra det, vi har set, synes parallellerne mellem den russiske intervention i Brexit og den russiske intervention i Trumps valgkamp at være påfaldende,« sagde medlem af Repræsentanternes Hus Adam Schiff fra Californien.

»Russerne viftede tilsyneladende med guld- og diamantminer for øjnene af en af de største økonomiske bagmænd bag Brexit-kampagnen,« tilføjede han.

I juni indrømmede Banks ved en høring i parlamentet, at han havde haft tre møder med den russiske ambassadør, Alexander Jakovenko. »To frokoster og en kop te,« som han på det tidspunkt havde rettet den overrislede frokost til. Han anerkendte også rapporter om, at ambassadøren havde inviteret ham til at investere i seks russiske guldminer, men fastholdt dog, at han havde afvist tilbuddet.

Arron Banks undlod dog at fortælle om to andre, potentielt lukrative investeringsmuligheder, som blev bragt på bane. Den ene drejede sig om det statskontrollerede russiske diamantselskab Alrosa. Det andet involverede en russisk forretningsmand – der i e-mail til Banks blev beskrevet som »en mindre oligark« – og en guldmine i Conacry, Guinea. Ejeren »deler din lidenskab for det gule metal,« som Banks' forbindelse skrev.

I et interview i sidste uge anerkendte Banks, at disse forretninger var blevet præsenteret, men at han ikke havde taget imod tilbudene. Han nægtede at have gjort noget forkert og fastslog, at hans modstand mod EU var af langt ældre dato end hans møde med den russiske ambassadør.

Men Damian Collins, der leder parlamentets undersøgelse af mulig russisk indflydelse på Brexit-afstemningen, har angiveligt set en optegnelse over de potentielle russiske minedriftsprojekter, og han undrede sig over russernes interesse for Arron Banks.

»Spørgsmålet er, hvorfor russerne skulle gøre dette for Banks?« sagde Collins i et interview.

»Det ser ud som om Rusland besluttede sig for, at han var en, man ønskede at gøre forretninger med, og at man også ønskede at se ham have succes. Omvendt ønskede Banks at skjule omfanget af sine kontakter til russerne.«

En god bid af statsselskabet Alrosa

Den første kontakt mellem Arron Banks og den russiske ambassade kom i stand i september 2015 under en konference arrangeret af Brexit-partiet UKIP.

Banks og hans medierådgiver, Andrew Wigmore, mødtes med den russiske diplomat Alexander Udod, der siden var blandt de 23 mistænkte spioner, som blev udvist af Storbritannien efter forgiftningen af den tidligere agent Sergej Skripal. Banks og Wigmore spurgte Udod, om de kunne møde ambassadøren, »fordi vi tænkte, at det kunne være interessant«.

Under en frokost med ambassadøren afslørede Banks, at han havde interesser i diamantminer i Sydafrika, og på et efterfølgende møde blev han introduceret for en russisk forretningsmand, der tilbød ham en mulighed for at investere i seks russiske guldminer.

Banks var tilstrækkeligt interesseret til at søge råd »om guldspillet« hos Nick van den Brul, en investeringsrådgiver, som kender til russiske guld- og diamantminer.

Banks siger, at han aldrig fulgte op på sagen. Men det ser ud til, at han blev tilbudt en anden investeringsmulighed, nemlig hos diamantselskabet Alrosa. Den russiske stat er hovedaktionær i Alrosa, men var i færd med at frasælge en aktiepost på 10 procent.

I et interview i sidste uge sagde Arron Banks, at han ikke kunne huske noget om Alrosa-projektet. Men senere huskede han at have hørt om det fra sin investeringsrådgiver. Han havde dog ikke fulgt op på sagen. Det havde hans ven og forretningspartner James Mellon til gengæld.

Mellon er en kendt investor med base på Isle of Man, og han er partner med Arron Banks i et finansielt selskab på øen. Mellon har investeret hundreder af millioner dollar i Rusland siden Sovjetunionens fald, og det var også ham, der introducerede Arron Banks til Nigel Farage, formand for UKIP og den vigtigste modtager af Arron Banks' bidrag til Brexit-kampagnen.

Tre uger efter afstemningen i juni 2016 solgte den russiske stat aktieposten i Alrosa til en gruppe investorer. James Mellons fond, Charlemagne Capital, var blandt de udvalgte investorer, der fik lov at deltage.

Oversættelse: Lars Rosenkvist