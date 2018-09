Stormvejr om ophavsret ender med aftale i EU-Parlamentet

EU-Parlamentet har onsdag stemt om og vedtaget en fælles holdning til nye regler for ophavsret på internettet.

Reformen har som mål at sikre, at de, som står bag eksempelvis musik og videoer, der er beskyttet af ophavsretten, får betaling for delte værker.

Emnet har været debatteret voldsomt i Europa-Parlamentet. Direktivet om ophavsret har splittet de politiske grupper. Tidligere på sommeren måtte man opgive at blive enige, og beslutningen blev udsat.

- Det er godt, for så kan forhandlingerne begynde. Det giver håb om, at vi kan få en ny lovgivning for copyright inden for en overskuelig tid, siger Margrethe Vestager, som er EU's konkurrencekommissær, i Strasbourg.

I it-branchen har vægtige stemmer og aktivister kritiseret og advaret om den reform, som EU-Kommissionen har fremlagt et udspil til.

/ritzau/