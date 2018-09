Stormjæger venter på orkanen i South Carolina: »Det er en spøgelsesby«

Den firesporede motorvej ligger øde hen. Skyerne har krampet sig sammen på himlen.

Stormjægeren Chris Jackson er alene i verden, i hvert fald føles det sådan. Han er på vej ud mod kystbyen Myrtle Beach i South Carolina på den amerikanske østkyst, hvor orkanen Florence ventes at ramme om få timer.

»På denne tid af året, som er turistsæson, vil her normalt være kø i alle fire baner den næste kilometer ned til stranden. Men lige nu kan jeg ikke se et eneste andet køretøj«.

Mens Chris Jackson taler med Berlingske, kører han forbi lukkede forretninger og huse barrikaderet med sandsække. Kun Waffle House (vaffelhuset, red.) holder insisterende åbent. Og den benzintank, han for kort tid siden holdt ind ved for at tanke, havde pakket sine benzinstandere ind i husholdningsfilm.

Orkanskalaen Tropiske orkaner inddeles i dag i fem kategorier på den såkaldte Saffir-Simpsonskala Kategori 1. Middelvind: 119-153 km/t. Skadevirkning: En del

Kategori 2. Middelvind: 154-177 km/t. Skadevirkning: Omfattende

Kategori 3. Middelvind: 178-208 km/t. Skadevirkning: Meget omfattende

Kategori 4. Middelvind: 209-251 km/t. Skadevirkning: Katastrofal

Kategori 5. Middelvind: Over 251 km/t. Skadevirkning: Ekstremt katastrofal Kilde: NOAA Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Det er blæsende nu, men det er stadig ikke slemt. Jeg venter på, at den første dans rammer kysten. Når det sker, så forværres vejret lynhurtigt«.

Chris Jackson er meteorolog for Carolina Weather Group og kalder sig selv for stormjæger. Men han har tidligere arbejdet som brandmand i 15 år, og han er derfor på vej mod Myrtle Beach for at assistere den lokale brandstation – både med redningsarbejdet og med at holde mandskabet opdateret om vejrsituationen.

Alene og i mørke

Mere end 1,7 millioner mennesker er blevet beordret evakueret i North Carolina, South Carolina og Virginia. Også i Georgia er der erklæret undtagelsestilstand. Det estimeres, at i alt 10 millioner mennesker bor langs orkanens rute, der forventes at føre en meter nedbør med sig.

Hvis jeg kigger udover havet mod nordøst, hvor stormen befinder sig, er det tydeligt, at skyerne hober sig op Chris Jackson, meteorolog og stormjæger

»Vindene kommer til at være katastrofale, men oversvømmelserne kommer til at være endnu mere katastrofale,« siger Chris Jackson.

Myndighederne har advaret personer, der ikke har villet lade sig evakuere, om, at de risikerer at sidde alene tilbage, gennemblødt og i totalt mørke. Ligesom redningsfolk ikke vil køre ud, før vindstyrken er aftaget til 80 kilometer i timen.

»Der er selvfølgelig farer ved at opholde sig her, men jeg er okay med risikoen,« siger Chris Jackson.

Florence er dog allerede aftaget i vindstyrke i forhold til tidligere på ugen. Og myndighederne har nedskaleret orkanen fra kategori fire til to, skriver nyhedsbureauet Reuters. Orkanen forventes dog stadig at ramme østkysten med livstruende vindstyrke og kraftige regnskyl.

Storm i horisonten

Chris Jackson er ankommet til Myrtle Beach downtown. Han fortæller, at der kun er tre-fire andre biler på vejene foruden de politibiler, der regelmæssigt patruljerer op og ned langs kysten. Myrtle Beach er normalt en turistet strandby, men alle hoteller på nær to har lukket ned, så vidt Chris Jackson kan se.

»Det er en spøgelsesby«.

Lige nu er der stille på den amerikanske østkyst. Men stormen lurer i horisonten.

»Hvis jeg kigger udover havet mod nordøst, hvor stormen befinder sig, er det tydeligt, at skyerne hober sig op,« siger Chris Jackson:

»Jeg kan se, hvad der venter os.«