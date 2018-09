Stormen Gordon er gået ind over sydlige USA

Op mod 30.000 mennesker var uden strøm, da den tropiske storm Gordon sent tirsdag aften lokal tid nåede land i det sydlige USA - lidt vest for grænsen mellem delstaterne Alabama og Mississippi.

Gordon ventes at blive svækket hurtigt, når den bevæger hen over Mississippi, Louisiana og Arkansas, oplyser Det Nationale Orkancenter.

Stormen tog til i styrke, da den nærmede sig den centrale del af kysten ud mod Den Mexicanske Bugt, men den ventes ikke at udvikle sig til en orkan.

Et orkanvarsel er tidligere blevet udsendt for en stor del af Mississippis og Alabamas kystområde.

- Gordon kan resultere i "livstruende" oversvømmelser på dele af golfkysten, hed det.

Guvernøren i Louisiana, John Edwards, valgte mandag at erklære undtagelsestilstand for delstatens kystområde.

Det skete, selv om delstaten ligger umiddelbart uden for det område, der er omfattet af orkanvarslet.

Situationen ventes at blive kritisk i områder over mod New Orleans, hvor der er frygt for, at området kan blive ramt af den anden orkan inden for mindre end et år.

Familier langs kyste har beskyttet deres hjem med sandsække og har stormsikret deres huse i den udstrækning, det har været muligt.

/ritzau/AP