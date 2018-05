Storm i Alperne koster to klatrere og fem skiløbere livet

Valais. En storm over de schweiziske alper har kostet syv skiløbere og klatrere livet siden weekenden.

Det oplyser politiet i den schweiziske kanton Valais, der grænser op til Italien.

- Sent om aftenen 30. april døde et femte offer, meddeler schweizisk politi.

Fem skiløbere fra en gruppe på 14 har mistet livet, og et andet sted i bjergene er to klatrere omkommet.

Skiløberne blev fanget i et uvejr i Pigne d'Arolla søndag. Gruppen var draget afsted på ski fra Dix via ruten La Serpentine mod Vignette, hvor de ville overnatte.

Værten på overnatningsstedet i Dix slog alarm mandag morgen, og et stort redningsberedskab med syv helikoptere blev sendt til området.

En person blev fundet død på stedet efter formentlig at være omkommet efter et fald. Tre andre døde på hospitalet, og en femte døde sent mandag.

De øvrige fra gruppen var underafkølede. Men tilstanden var ikke livstruende.

Ofrene var ifølge schweizisk politi fra Italien, Frankrig og Tyskland. Man er fortsat i gang med at identificere ofrene formelt. Deres familier er blevet orienteret.

I et område yderligere mod øst - i kantonen Bern - blev to klatrere mandag fundet døde.

De to unge på henholdsvis 21 år og 22 år blev fundet efter at være meldt forsvundet søndag. Men dårligt vejr gjorde det umuligt at søge efter dem i weekenden.

/ritzau/AFP