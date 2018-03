Storbritannien udviser 23 russiske diplomater

Den britiske premierminister, Theresa May, siger i en tale i parlamentet, at Rusland kun har udvist sarkasme over for britiske spørgsmål vedrørende et nervegiftangreb.

Hun udviser 23 russiske diplomater, som har en uge til at forlade landet.

Hun siger, at russernes muligheder for at drive efterretningsvirksomhed i Storbritannien skal forringes for mange år frem.

Fremover vil russere bliver overvåget og kontrolleret i Storbritannien, hvis de opfattes som nogen potentiel trussel.

- I, der vil skade os, er ikke velkomne, siger hun.

- Alle bilaterale møder med Rusland vil blive aflyst, siger hun videre og bebuder indefrysninger af russiske værdier.