Storbritannien udviser 23 russiske diplomater efter angreb på eksspion

Den britiske premierminister, Theresa May, siger i en tale i parlamentet, at Rusland kun har udvist sarkasme over for britiske spørgsmål vedrørende et nervegiftangreb.

Hun udviser 23 russiske diplomater, som har en uge til at forlade landet.

- I henhold til Wienerkonventionen vil Storbritannien nu udvise 23 russiske diplomater, som er blevet identificeret som ikke erklærede efterretningsfolk. De har kun en uge til at forlade landet, siger May.

Fremover vil russere bliver overvåget og kontrolleret i Storbritannien, hvis de opfattes som nogen potentiel trussel.

- I, der vil skade os, er ikke velkomne, siger hun.

Hun siger, at den største udvisning af diplomater fra London i 30 år vil forringe russernes muligheder for at drive efterretningsvirksomhed i Storbritannien i mange år frem.

- Vi vil indefryse statslige russiske værdier alle steder, hvor de kan anvendes til at true britiske statsborgere eller andre borgere i landet, siger den britiske regeringsleder.

- Alle bilaterale møder med Rusland vil blive aflyst, siger hun videre og bebuder indefrysninger af russiske værdier.

Premierministerens erklæring i parlamentet kan diktere retningen for Storbritanniens udenrigspolitik i mange år fremover, skriver avisen The Guardian.

Premierministeren har samtidig opbygget en international front mod Rusland bestående af EU, Nato og muligvis også FN.

Theresa May sagde mandag i parlamentet i London, at det er "meget sandsynligt", at Rusland udførte angrebet mod Skripal og hans datter i Salisbury 4. marts.

May giver den russiske præsident, Vladimir Putin, skylden for de forværrede relationer mellem de to lande.

- Det er tragisk. Mange af os så på det post-sovjetiske Ruland med håb. Vi ønskede bedre relationer, og det er tragisk, at præsident Putin har valgt at handle på denne måde.

/ritzau/Reuters