Storbritannien ønsker strenge EU-sanktioner mod Rusland

London. Den Europæiske Union (EU) bør følge i amerikanernes fodspor og indføre omfattende sanktioner mod Rusland som følge af et formodet russisk giftgasangreb i den britiske by Salisbury.

Sådan vil det tirsdag lyde fra den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, når han holder en tale i Washington. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP, der begge har set talen på forhånd.

Her siger Jeremy Hunt, at Rusland har gjort verden til "et farligere sted".

- I dag beder Storbritannien sine allierede i EU om at tage yderligere skridt og sikre, at sanktionerne mod Rusland er omfattende.

Rusland anklages af USA, Storbritannien og EU for at stå bag et nervegiftangreb mod den tidligere russiske agent Sergej Skripal og hans datter i den britiske by Salisbury i marts.

Rusland nægter at stå bag angrebet, men USA har alligevel indført en række sanktioner mod landet. USA forlanger "troværdige forsikringer" om, at Rusland ikke vil bruge kemiske våben fremover.

/ritzau/