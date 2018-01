Storbritannien kæmper med bølge af syreangreb

London. Flere detailforretninger i Storbritannien har frivilligt lavet forbud mod salg af stærkt ætsende væsker til under 18 år.

Det sker for at komme et stigende antal syreangreb til livs.

Læs om syreangrebene her * Syreangreb er sjældent dødelige, men ofrene efterlades ofte blinde, arrede og voldsomt traumatiserede. * Det er oftest svovlsyre, der bruges i angrebene. * Svovlsyre er det kemikalie, der fremstilles mest af i verden. Det bruges blandt andet i fremstillingen af farvestoffer, sprængstoffer, lægemidler og vaskemidler. * På verdensplan er 80 procent af ofrene for syreangreb kvinder. Gerningsmanden er ofte et familiemedlem, eller en der søger hævn for seksuel afvisning. * I Storbritannien er det dog hovedsageligt unge mænd, der angribes. Politiet mener, at det blandt andet er på grund af bandevold. * Siden april sidste år har britisk politi registreret mere end 500 angreb med ætsende væsker i Storbritannien. Det er dobbelt så mange som for fem år siden. * Det vurderes samtidig, at der er stort mørketal, og at det sande antal syreangreb kan være omkring 900 om året. * I en femtedel af de registrerede syreangreb fra 2016-2017, var gerningsmanden under 18 år. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Kilde: Acid Survivors Trust International, Fysik-Kemi.gyldendal.dk, The Telegraph, BBC.

Læs også Det er ikke behageligt, men vi skal tale om volden

/ritzau/