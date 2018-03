Storbritannien efterforsker Ruslands rolle ved 14 mystiske dødsfald

Den britiske indenrigsminister, Amber Rudd, siger, at landets politi og sikkerhedstjenester vil efterforske, hvorvidt Rusland er involveret i andre mistænkelige dødsfald i Storbritannien.

Udmeldingen fremgår af et brev, som er blevet offentliggjort i London tirsdag.

I sidste uge bad lederen af parlamentets indenrigsudvalg ministeren om at forholde sig til en rapport om 14 mistænkelige dødsfald, som i første omgang blot var blevet behandlet som almindelige dødsfald.

De pågældende dødsfald er i medierne igen og igen blevet sat i forbindelse med Rusland.

- Jeg ønsker at få tilfredsstillet min egen nysgerrighed med hensyn til at få klarlagt, at disse beskyldninger blot er beskyldninger og ikke andet end det. Sikkerhedstjenesterne vil deltage i denne efterforskning, siger Rudd i et brev til parlamentets indenrigsudvalg.

Læs også Københavnske gymnasier på stribe bryder klasseloftet

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger, at Rusland ikke er skyldig i forgiftning af eksspionen Sergej Skripal og hans datter.

Lavrovs udtalelser er en kommentar til udmeldinger fra London om, at "det er meget sandsynligt", at Rusland stod bag et formodet giftangreb på en russisk eksspion i Salisbury i forrige uge.

Den russiske udenrigsminister fastslår, at Rusland kun vil samarbejde, hvis det får udleveret en prøve på den nervegas, som formodes at være blevet anvendt ved angrebet.

Den 66-årige Skripal og hans 33-årige datter har ligget på en intensivafdeling, siden de for godt en uge siden blev fundet bevidstløse på en bænk uden for restauranten i den sydlige engelske katedralby.

En politimand, som blev alvorligt syg efter at have ydet hjælp til ofrene umiddelbart efter de blev fundet, har fået mange støtte- og sympatitilkendegivelser fra offentligheden.

/ritzau/Reuters