Støj, skrald og fyldte busser gør party-turister upopulære i Berlin

Festglade og kulturinteresserede turister skæpper i kassen, men de fører også til utilfredshed i Berlin, hvor masseturismen for alvor er slået igennem.

Siden murens fald er den tyske hovedstad blevet et stadig mere yndet turistmål for alverdens turister. Hvert år rejser godt 13 mio. mennesker til Berlin, der årligt omsætter for næsten 12 mia. euro på turisme. En markant stigning i forhold til 2006, hvor 7 mio. besøgte Berlin. I dag er 235.000 fuldtidsjobs direkte afhængig af turismen i den tyske hovedstad, lyder det ifølge Berliner Zeitung i en vurdering fra rådhusets økonomiforvaltning.

Men selvom pengene er rare, får generne i forbindelse med masseturismen et stigende antal berlinere til at vende mundvigene nedad. I særligt belastede områder klager beboere over støj, skrald og propfyldte busser og tog.

De lokale kvarterer er ikke tvunget til at give udskænkningstilladelse til den ene bar efter den anden for derefter at undre sig over, at der opstår en festzone. Det har ingen brug for. Burkhard Kieker fra turistorganisationen visitBerlin til rbb24

En meningsmåling fra 2014 viser, at hver tredje indbygger i forlystelseskvarterer som Kreuzberg og Friedrichshain føler sig generet af masseturismen.

Derfor fremlagde ledende politikere i samarbejde med turistorganisationen visitBerlin i februar et nyt koncept for »byvenlig turisme« i Berlin. Fremover vil Berlin forsøge at lokke de mange turister væk fra de mest populære turistattraktioner som Brandenburger Tor og tv-tårnet på Alexanderplatz. I stedet skal turisterne spredes ud over hele byen.

Masseturisme i Europa I en række europæiske byer er lokale indbyggere og politikere i stigende grad gået til kamp mod de negative følger af voksende masseturisme



Barcelona: I 1990 kunne Barcelona tælle 1,7 mio. overnatninger om året. I 2016 var tallet steget til 17 mio. I 2015 blev den venstreorienterede politiker Ada Calau valgt til borgmester med sloganet: »Vi vil ikke være som Venedig«.



Venedig: Få andre byer i verden kæmper med følgerne af masseturismen som den italienske turistmagnet. Godt 33 mio. turister kommer årligt til Venedig, hvor byens 53.000 indbyggere ser kritisk på masseturismen. Senest har byen opstillet sluser, der skal regulere antallet af turister, der passer over byens broer, når presset bliver for stort.



Mallorca: På den spanske ø er protesterne mod masseturismen taget til i styrke i de seneste år. I 2017 gik flere end 3000 demonstranter på gaden i Palma de Mallorca for at protestere mod larm, skrald og stigende huslejer som følge af et voksende antal turister på øen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Endelig vil turistorganisationen slå et slag for en kultur- og ’kvalitetsturisme’, der er mindre belastende for lokalmiljøet end den såkaldte partyturisme, der foretrækkes af et yngre segment af turister.

Netop festende turister, der kommer til Berlin for at tage del i byens berømmede natteliv, opleves som en stor belastning af mange lokale indbyggere. Set med turistorganisationen visitBerlins øjne har lokalpolitikere et væsentligt ansvar for at dæmpe generne i forbindelse med masseturisme.

»De lokale kvarterer er ikke tvunget til at give udskænkningstilladelse til den ene bar efter den anden for derefter at undre sig over, at der opstår en festzone. Det har ingen brug for,« siger Burkhard Kieker fra visitBerlin til rbb24.

