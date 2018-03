Stjernearkitekt træder tilbage efter sexanklager

Både film-, teater-, ballet- og restaurationsbranchen har været ramt efter, at #MeToo-snebolden begyndte at rulle sidste år. Nu er en af verdens mest hædrede arkitekter trådt tilbage på baggrund af anklager om seksuelle krænkelser.

Det drejer sig om i alt fem kvinder, der anklager den amerikanske arkitekt Richard Meier for seksuelle krænkelser.

»Jeg er meget bekymret og pinligt berørt over forklaringerne fra kvinder, der er blevet stødt af mine ord og handlinger,« skriver den 83-årige Meier i en udtalelse på sin hjemmeside:

»Selv om vores opfattelser må være forskellige, undskylder jeg dybfølt til alle, der er blevet stødt af min opførsel. Jeg tager med øjeblikkelig virkning en seks måneders orlov som grundlægger og administrerende partner.«

Anklagerne kom blandt andet frem i en artikel i The New York Times med beretninger fra fire kvinder, der har arbejdet for Richard Meier og en kvinde, der mødte arkitekten under et projekt.

De tidligste beretninger stammer fra 1980erne, da Meier arbejdede på museumskomplekset Getty Center i Los Angeles. Carol Vena-Mondt stod for indretningen af bygningen, og hun fortæller, at Richard Meier inviterede hende til middag hjemme hos ham. En middag, hvor hun viste sig at være den eneste gæst, og hvor han forsøgte at tvinge hende til »seksuel aktivitet«.

»Jeg vristede mig løs, men han tog fat i min arm og trak mig hen mod soveværelset,« siger Carol Vena-Mondt.

Museumskomplekset Getty Center i Los Angeles er et af Richard Meiers mest kendte værker. En af de kvinder, der nu anklager ham for sexkrænkelser, mødte netop arkitekten under arbejdet på komplekset.

En anden kvinde fortæller, at Richard Meier viste hende nøgenfotos af kvinder og bad hende om at tage sit tøj af. Andre anklager går på, at Richard Meier i 00erne blottede sig for kvinder i sin lejlighed. Det var på den baggrund, at en 22-årig kvinde indgik et forlig, der indebar en erstatning på 150.000 dollar og et krav om, at firmaet skulle afholde kurser i at undgå seksuelle krænkelser. Kurser, Richard Meier også var en del af.

Richard Meier & Partners bliver anset som et af verdens ledende arkitektfirmaer med projekter verden over. Hans singatur-stil er minimalistiske, modernistiske og geometriske bygninger, hovedsageligt i hvide farver. Richard Meier grundlagde firmaet i 1963, og han blev i 1984 den yngste modtager nogensinde af Pritzker-prisen, arkitekturens fornemste hæder.