Steve Bannon forlader Breitbart efter kritiske udtalelser i Trump-bog

Den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere chefstrateg Steve Bannon forlader sin post som bestyrelsesformand for det højreorienterede politiske site Breitbart News.

Det skriver New York Times.

Det sker efter flere dages skærmydsler mellem Trump og Bannon, der har udtalt sig i den stærkt kritiske bog »Fire and Fury«, som beskriver Trumps første periode ved magten.

Læs også Steve Bannon trækker i land i Trump-kritisk bog

Bogen er en insiderberetning om blandt andet en håbløs magtovertagelse og generel uduelighed i Det Hvide Hus under Donald Trumps ledelse.

I bogen sætter Bannon spørgsmålstegn ved Trumps mentale helbred og kritiserer Trumps søn og svigersøn for at have holdt et møde med en russisk advokat, hvor han kalder mødet »upatriotisk«.

Siden har han dog trukket i land og har beklaget sin medvirken i bogen.

Læs også »Fire and Fury« er en af de mest negative fremstillinger: Præsidenten er så dum og ubegavet, at alle omkring ham taler om det

Steve Bannon var en central spiller under Trumps valgkampagne, og han hjalp ham med at få tilslutning i højreorienterede amerikanske kredse.

Siden blev han en af Trumps centrale rådgivere, inden han blev fyret, hvorefter han vendte tilbage til Breitbart.

Hans medvirken i bogen har blandt andet skabt tvivl om, hvorvidt Breitbarts finansielle støtter - som også er Trump-supportere - ville trække sig med ham ved roret.

Læs også Fem passager fra omdiskuteret Trump-bog: »Donald Jr. fortalte en ven, at hans far så ud, som om han havde set et spøgelse«

I en pressemeddelelse fra Breitbart lyder det, at Bannon og Breitbart vil arbejde sammen om en glidende overgang.

Bannon siger i pressemeddelelsen, at han er »stolt af, at holdet omkring Breitbart på meget kort tid har opnået at skabe en nyhedsplatform i verdensklasse.«