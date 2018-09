Mens du sov

Stefan Löfven åbner for bred koalitionsregering: »Alternativet er at give magten til Sverigedemokraterna«

Sveriges statsminister, socialdemokraten Stefan Löfven, åbner for at danne bred koalitionsregering efter valget, så det indvandringskritiske parti Sverigedemokraterna ikke får magten. På hospitaler over hele verden har forskere fundet en ny superbakterie, der er resistent over for antibiotika. Stormen Gordon udløser orkanvarsel på USA's golfkyst. Få overblik over nattens nyheder her.