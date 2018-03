Stamceller kan være gennembrud i behandlingen af sklerose: »Det føles som et mirakel«

I et internationalt forsøg er det ved hjælp af stamcellebehandling og kemoterapi lykkedes at forbedre symptomerne og stoppe den kroniske og invaliderende sygdom multipel sklerose.

»Det føles som et mirakel,« siger den 36-årige Louise Willetts til BBC, som har fulgt hende siden hun i 2015 fik den nye behandling med stamceller.

»Multipel sklerose styrede mit liv, og jeg levede i frygt for det næste tilbagefald,« fortæller kvinden, som fik sygdommen som 28-årig, men i dag er ved godt helbred.

Den nye behandling – som stadig er på forsøgsstadiet – bruger en kombination af stamcelletransplantation og kemoterapi:

Kemoterapien ødelægger de defekte dele af immunforsvaret, hvorefter patienten modtager en transplantation af blod og raske stamceller taget fra patientens rygmarv for at genopbygge immunforsvaret.

Sådan foregik forsøget Mere end 100 patienter med multipel schlerose deltog i forsøget, som strak sig fra hospitaler i Chicago til Sao Paolo i Brasilien og Uppsala i Sverige. Forsøgspersonernes sygdomsforløb var karakteriseret ved angreb og tilbagefald efterfulgt af periode med aftagende symptomer. En gruppe af patienter fik stamcellebehandling, mens en kontrolgruppe fik almindelig medicinsk behandling.



Ét år efter havde kun én af de 39 patienter, som havde fået stamcellebehandling, oplevet et tilbagefald – og efter tre år havde transplantationen kun fejlet i 3 ud af 52 patienter, svarende til 6 procent, mens det var sket for 30 ud af 50 patienter i kontrolgruppen. De patienter, som havde fået transplantationen, oplevede en reduktion i deres handicap, mens symptomerne blev forværret for den gruppe, der havde fået medicin. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Ifølge professor John Snowden er der tale om et gennembrud i behandlingen af multipel sklerose:

»Vi er begejstrede over resultaterne – de er en 'game changer' for patienter med behandlingsresistent og invaliderende multipel sklerose,« siger professoren, som er afdelingsleder for blod- og knoglemarvstransplantation på Sheffield Royal Hallamshire Hospital til det britiske medie.

Også neurolog på Royal Hallamshire Hospital, professor Basil Sharrock, er imponeret over de foreløbige resultater, som han kalder »de bedste, jeg har set i noget forsøg om multipel sklerose«.

Danmark er et af de lande i verden, der har den højeste forekomst af multipel sklerose, som er en kronisk sygdom, der angriber forskellige dele af centralnervesystemet - hjerne og rygmarv - og som selv hos yngre patienter kan medføre betydelig invaliditet.

Lige nu har knap 16.000 danskere diagnosen multipel sklerose, skriver Scleroseforeningen på deres hjemmeside, og antallet er fordoblet siden 1998. Cirka to ud af tre er kvinder.

Dermed kan den nye behandling potentielt komme mange danske patienter til gode.

Det er dog uvist, hvornår – eller om – behandlingen vil blive tilgængelig for danske patienter.

De britiske læger fastslår samtidig over for BBC, at behandlingen ikke er egnet til alle patienter med multipel sklerose, og at processen kan være opslidende, idet den involverer kemoterapi og isolation på hospitalet.

Transplantationen kommer til at koste omkring en kvart million om året, hvilket ifølge det britiske medie svarer til den årlige pris på noget af den medicin, man bruger i behandlingen af multipel sklerose.

Lederen for forskningsafdelingen i Multipel Sclerosis Society i England, Susan Kohlhaas, fortæller dog til BBC, at behandlingen »snart vil blive anerkendt som en etableret behandling i England.«