Sprogbrug kan give ledetråde om forfatteren bag kritiskt Trump-læserbrev

Sprogbrug kan give ledetråde om Trump-kroniks forfatter

Efter at en opsigtsvækkende, anonym kronik om USA's præsident, Donald Trump, onsdag blev bragt i The New York Times, har et af de mest diskuterede spørgsmål været, hvem der kunne være personen bag.

Flere har i den forbindelse rettet opmærksomheden mod det engelske ord "lodestar" - ledestjerne på dansk.

Ordet bliver brugt i kronikken og er også tidligere blevet brugt af vicepræsident Mike Pence. Derfor har flere opstillet teorier om, at vicepræsidenten kunne stå bag kronikken.

I kronikken skriver "en højtstående medarbejder i Trump-administrationen", at der aktivt arbejdes på at undergrave præsidenten.

Men ifølge eksperter kan "lodestar" være blevet brugt netop for at forvirre personer, der ønsker at analysere brevet.

I stedet er det brugen af små ord som (på engelsk) "I", "of" og "but", der kan være nøglen til at finde frem til en forfatter til en given tekst.

- Sprog er en samling af valg. Hvad man siger, hvordan man siger det, og hvornår man siger det. Og der er mange forskellige muligheder, siger computer- og sprogekspert Patrick Juola fra Duquesne University.

Og det er altså tit valget af de helt små ord, der kan give ledetråde.

- Vi bruger dem alle sammen, men vi bruger dem ikke på samme måde. Vi bruger dem ikke i det samme omfang, siger Patrick Juola.

Der er eksempelvis forskel på, hvordan kvinder og mænd skriver. Kvinder har en tendens til oftere at skrive "I", "me" og "you", mens mænd oftere skriver "the", "of", "this" og "that", forklarer sprogekspert Shlomo Argamon.

En politisk ekspert vurderer, at omkring 50 personer i Trump-administration passer til beskrivelsen af forfatteren bag The New York Times-kronikken.

For at spore sig ind på, hvem der kunne være forfatteren, ville det kræve en omfattende analyse af de ansattes tidligere skrevne dokumenter.

Brugen af sproganalyse til at identificere personer blev blandt andet kendt i forbindelse med Unabomber-sagen. Her blev manden bag en række bomber sendt med posten identificeret gennem sit sprogbrug i breve.

Den amerikanske præsident har flere gange, siden kronikken blev bragt, betvivlet, om teksten faktisk er skrevet af en højtstående medarbejder i Trumpadministrationen.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. september 2018

/ritzau/AP

Brasiliansk spidskandidat udsat for voldsomt knivangreb

Den brasilianske præsidentkandidat Jair Bolsonaro blev torsdag overfaldet og ramt af knivstik i maven.

Den stærkt højreorienterede politiker var i gang med at føre valgkamp i byen Juiz de Fora i den sydøstlige del af Brasilien, da han pludselig skreg op af smerte.

Optagelser fra den nationale tv-station Globo TV viser, at Jair Bolsonaro red på skuldrene af politiske støtter, da han blev stukket i maven.

Efterfølgende blev han bragt til hospitalet, og ifølge personalet var politikeren i livsfare, da han ankom til sygehuset. Her fik han opereret, hvad lægerne betegner som et dybt knivstik. Operationen tog to timer.

Lægerne oplyser, at dele af politikerens indvolde blev ramt af knivstikket.

Han ligger nu på intensivafdelingen og betegnes som værende i stabil tilstand. Det vurderes, at han mindst vil tilbringe en uge til ti dage på hospitalet. I alt vil det tage ham to måneder at komme sig, lyder det.

Politiet i delstaten Minas Gerais har tilbageholdt en mand, der befandt sig i området.

Jair Bolsonaro er en af præsidentkandidaterne ved valget i Brasilien 7. oktober. Valget vurderes til at blive det mest uforudsigelige, siden landet overgik til demokrati i 90'erne.

Jair Bolsonaro står til at blive en af de store stemmeslugere ved valget. Nylige meningsmålinger har vist, at han har opbakning fra 19 procent af vælgerne.

Det gør ham til den næstmest populære kandidat efter ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva.

Ekspræsidenten er dog blevet udelukket fra valget, da han afsoner en lang fængselsdom for korruption.

Bolsonaro er en kontroversiel kandidat fra den yderste højrefløj. På trods af, at han har tilbragt tre årtier i Brasiliens kongres, lovpriser han højlydt det forhenværende diktatoriske styre.

Brasilien kæmper med store mængder vold i landet. Brasilien har ifølge FN også flere drab end noget andet land. Politisk vold på lokalt plan forekommer også ofte.

Eksempelvis blev 13 politikere og kandidater tilbage i 2016 dræbt i månederne op til et valg til byrådet i regionen Baixada Fluminense, der ligger i delstaten Rio de Janeiro.

/ritzau/Reuters

Twitter udelukker kontroversiel talkshowvært permanent

Den højreorienterede talkshowvært Alex Jones og hans hjemmeside Infowars er permanent blevet udelukket fra Twitter. Det oplyser det sociale medie torsdag.

- Vi øger fortsat gennemsigtigheden i vores regler og håndhævelsen af reglerne, og derfor vil vi gerne være åbne omkring denne handling - på grund af den store interesse for sagen, lyder det i et tweet.

As we continue to increase transparency around our rules and enforcement actions, we wanted to be open about this action given the broad interest in this case. We do not typically comment on enforcement actions we take against individual accounts, for their privacy. — Twitter Safety (@TwitterSafety) 6. september 2018

Årsagen til udelukkelsen er grov opførsel på det sociale medie, oplyser Twitter.

Alex Jones er også blevet udelukket fra livestreamingtjenesten Periscope.

I en video på Infowars-hjemmesiden skriver Alex Jones:

- Jeg er blevet fjernet. Ikke fordi vi har løjet, men fordi vi fortæller sandheden, og fordi vi er upopulære.

Den kontroversielle talkshowvært stiftede i 1999 sit radiomedie Infowars. Siden da har han opbygget et stort publikum.

I sine programmer har han fremført, at angrebene 11. september 2001 i New York og Washington var orkestreret af den amerikanske regering selv.

Alex Jones har også hævdet, at et skyderi på skolen Sandy Hook i 2012 var et skuespil opført af venstreorienterede grupper for at fremme strammere regler for kontrol med våben. Skoleskyderiet kostede 26 mennesker - både børn og voksne - livet.

I august fjernede flere af de største techgiganter Alex Jones' indhold fra deres sider. Blandt dem var Facebook.

Det sociale medie begrundede fjernelsen med, at siderne overtrådte det sociale medies regler for hadtale og mobning. Alex Jones' side var tidligere blevet suspenderet i 30 dage for overtrædelse af samme regler.

Også YouTube, Spotify og Apple har fjernet indhold fra Alex Jones. Det har været med til at lægge pres på Twitter for at følge trop.

Twitters beslutning om en udelukkelse kommer, dagen efter at Twitter-chef Jack Dorsey vidnede i Kongressen.

Her blev han udspurgt om, hvorvidt Twitter er partisk og bevidst imod konservativt og højreorienteret indhold.

/ritzau/AP

USA indfører sanktioner mod syriske olie- og våbenhandlere

USA valgte torsdag at indføre økonomiske sanktioner mod fire personer og fem organisationer, der menes at have stået bag ulovlig oliehandel med den syriske regering.

Sanktionerne er blandt andet rettet mod Muhammad al-Qatirji og hans lastbilselskab. Det skriver det amerikanske finansministerium.

Selskabet skal have leveret olie til det syriske regime og den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

Qatirji har både tætte forbindelser til den syriske præsident Bashar al-Assads regering og IS.

Qatiriji og hans selskab har opereret i både Syrien, Libanon og De Forenede Arabiske Emirater for at sikre leverancer af olie til Syrien. Det fremgår af en erklæring fra den amerikanske regering.

- USA vil fortsætte med at gå efter dem, der faciliterer transaktioner med det morderiske Assad-regime og støtter IS, udtaler finansminister Steven Mnuchin i en erklæring.

Ifølge USA's regering har Qatirji også leveret våben til Syrien fra Irak.

Selskabet Abar Petroleum Service, der også rammes af USA's sanktioner, menes at have stået bag leverancer af olieprodukter for 30 millioner dollar sidste år.

Sanktionerne betyder, at selskabernes aktiver i USA vil blive blokeret. Samtidig er det forbudt for alle amerikanere at handle med virksomhederne.

/ritzau/Reuters

166 kranier fundet i massegrave i Mexico

Mexicanske myndigheder har fundet 166 kranier i massegrave i delstaten Veracruz.

Fundet af gravene er et af de største hidtil i Mexico, hvor narkokarteller jævnligt graver ofre ned i hemmelighed.

Statsanklager Jorge Winckler siger torsdag, at man af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil fortælle om det præcise sted for fundet. Ifølge anklageren er ligene begravet for mindst to år siden.

Han fortæller, at der på findestedet er omkring 32 grave, og der er fundet 144 id-kort. Efterforskerne har desuden fundet tøj og andre personlige ejendele, som tilhører ofrene.

Anklagemyndigheden fandt området, efter at et vidne tippede dem om, at "hundredvis af lig" skulle være begravet der.

Efterforskere har brugt droner, sonder og jordradarer til at lokalisere gravene, og man begyndte at grave i området for en måned siden.

Statsanklager Winckler oplyser, at politiet snart vil offentliggøre billeder af de personlige ejendele, der er fundet i gravene. Og at politiet på den måde håber at kunne finde frem til slægtninge.

Det er ikke første gang, at myndighederne i Mexico har gjort sig sådan et makabert fund.

I 2016 og 2017 fandt efterforskere i Veracruz 253 kranier og lig i gravsteder uden for delstatens hovedstad. Og i 2011 fandt politiet 263 lig i massegrave i den mexicanske delstat Durango.

Sidste år blev knap 30.000 mennesker dræbt i Mexico.

Det sker ofte, at grupper af slægtninge selv går i gang med at lede efter forsvundne familiemedlemmer.

En af dem er Maria de Lourdes Rosales Calvo, der har ledt efter sin søn Jonatten Celma Rosales, siden han blev bortført i 2013.

Hun siger, at fundet af massegravene "giver håb", og at hun måske snart kan få vished om sin søns skæbne.

Jonatten Celma Rosales var 25 år og arbejdede i handelsbranchen, da fire bevæbnede mænd bortførte ham og hans kæreste i nærheden af morens hjem.

Fire dage senere krævede ukendte gerningsmænd en løsesum for at løslade parret, og Maria de Lourdes Rosales Calvo så aldrig sin søn igen.

/ritzau/AP

USA presser Paraguay for at bevare ambassade i Jerusalem

USA's vicepræsident, Mike Pence, opfordrer Paraguay til at bevare landets ambassade i Israel i den omstridte by Jerusalem.

Paraguays nye præsident, Mario Abdo, meddelte tidligere på ugen, at landet vil flytte ambassaden tilbage til Tel Aviv.

Det udløste løftede øjenbryn hos Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, der kæmper for at få Jerusalem anerkendt som landets hovedstad.

Paraguays nyligt afgåede præsident, Horacio Cartes, valgte tidligere på året at følge i USA's fodspor og flytte ambassaden til Jerusalem.

Mike Pence talte torsdag med Paraguays nye præsident, der blev valgt til embedet 15. august.

Her opfordrede han "på det kraftigste" Paraguay til at holde fast i forpligtigelsen til at flytte ambassaden til Jerusalem.

Det vil ifølge vicepræsidenten være et "symbol på det historiske forhold, som landet har haft med både Israel og USA", udtaler Mike Pence i en erklæring.

Paraguays ambassade i Jerusalem blev åbnet 21. maj. Det var få dage efter, at USA og Guatemala havde åbnet deres ambassader i den omstridte by.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, var ikke sen til at reagere på Paraguays beslutning om at flytte ambassaden tilbage til Tel Aviv.

Få timer efter annoncerede Netanyahu, at Israel vil lukke landets ambassade i Paraguay.

/ritzau/Reuters