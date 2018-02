Spiegel: Tysklands store partier er enige om regering

Tysklands store partier er nået til enighed om en ny koalitionsregering, skriver Spiegel Online.

Oplysningerne bekræftes af den store statslige tv-station ARD, nyhedsbureauet dpa og dagbladet Bild.

Aftalen er kommet i hus efter maratonforhandlinger, der blev indledt i weekenden.

Forbundskansler Angela Merkel og SPD-leder Martin Schulz mødtes tirsdag morgen for at lægge sidste hånd på en koalitionsaftale, der var ventet sent tirsdag. Men forhandlingerne fortsatte natten igennem til onsdag formiddag.

Aftalen vil imidlertid ikke nødvendigvis betyde en ny tysk regering, da den først skal til en afstemning hos SPD's medlemmer.

SPD har 463.723 medlemmer og det kan tage flere uger, før det står klart om et flertal bakker op bag den nye aftale.

Det skal ifølge Reuters ske som en urafstemning via brev.

Mange socialdemokrater har udtrykt dyb skepsis over for et nyt regeringssamarbejde med forbundskansler Angela Merkel og hendes kristelige demokrater.

Dagbladet Bild skriver, at socialdemokraterne vil få udenrigsministerposten, finansministerposten og arbejdsministeriet.

Merkels CDU får økonomi- og forsvarsministeriet. Lederen af det bayerske CSU, Horst Seehofer, får posten som indenrigsminister.

Tyskland har siden Forbundsdagen d. 24 september 2017 været uden regering.

Opdateres.

