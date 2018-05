Spaniens regering er tæt på at falde: Flertal vil støtte mistillid til premierminister

Det baskiske parti PNV støtter en mistillidsdagsorden til Spaniens konservative premierminister, Mariano Rajoy, rapporterer de spanske medier.

Dermed ligner det kun et spørgsmål om timer, inden den konservative regering falder.

»Vi mener, at vi svarer på, hvad de fleste baskiske borgere ønsker ved at stemme ja,« siger Aitor Esteban fra PNV ifølge Reuters.

Afstemningen om mistillidsdagsordenen er planlagt til fredag.

Rajoy vil ikke foretage sig noget inden da.

»Mariano Rajoy vil ikke træde tilbage,« fortæller generalsekretæren i det konservative Partido Popular (PP), Maria Dolores de Cospedal.

Rajoys og det konservative parti PP's krise er udløst af en korruptionssag mod en række personer med tilknytning til partiet, som blev afgjort i sidste uge.

29 personer blev dømt for blandt andet skatteunddragelse, misbrug af offentlige midler og magtmisbrug, heriblandt en af Rajoy s tidligere rådgivere.

Det fik straks de øvrige partier i parlamentet til at reagere, og det socialdemokratiske oppositionsparti, PSOE, fremsatte en mistillidsdagsorden.

Det kræver mindst 176 ud af 350 stemmer i det spanske underhus for at få flertal.

Det er sikret med PNV's beslutning om at stemme for.

Men Rajoys modstandere er ikke enige om, hvad der skal ske, efter en mistillidsdagsorden er stemt igennem.

Formanden for PSOE, Pedro Sanchez, ønsker at indgå i en overgangsregering for en kortere periode for at få vedtaget blandt andet en uddannelsesreform. Først da skal der udskrives nyvalg.

Det borgerligt liberale parti Ciudadanos vil have nyvalg med det samme.

Under alle omstændigheder synes en politisk krise at være en realitet. Det kommer på et tidspunkt, hvor der er stor politisk uro i Italien.

Den manglende stabilitet i Sydeuropa skaber usikkerhed på de internationale finansmarkeder.

Det er en bet for Spanien, der under Rajoy har været gennem en delvis vellykket hestekur for at rette op på økonomien oven på finanskrisen i 2008.

/ritzau/