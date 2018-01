Spanien vil have Puigdemont anholdt i Danmark

Carles Puigdemonts deltagelse i et debatmøde på Københavns Universitet kan blive mere dramatisk, end arrangørerne forestiller sig.

Siden nyheden om, at den afsatte catalanske leder - for første gang siden flugten fra til Belgien efter det mislykkede løsrivelsesforsøg i slutningen af oktober - vil forlade sit fristed, fredag blev kendt, har det svirret med rygter om Spaniens reaktion.

Søndag bekræftede chefen for den spanske anklagemyndighed, at den vil bede undersøgelsesdommeren i sagen mod Puigdemont om at udstede en europæisk arrestordre, hvis han tager afsted.

Samtidig erkendte Puigdemonts advokat, Jaume Alonso-Cuevillas, at hans klient meget vel kan blive arresteret under besøget i København.

»Den spanske stat er mere end klar til at udstede en ny europæisk arrestordre, og hvis det sker, er risikoen særdeles høj,« sagde Alonso-Cuevillas til radiostationen RAC1.

Kort efter, at den catalanske eksleder i slutningen af oktober flygtede til Belgien, anmodede de spanske myndigheder om at få ham udleveret. Nogle uger senere blev arrestordren imidlertid trukket tilbage.

Angivelig af frygt for, at det belgiske retssystem ikke ville anerkende de alvorligste sigtelser og udlevere den catalanske eksleder på betingelse af, at han kun blev retsforfulgt for mindre forbrydelser.

»Efter en analyse af den danske lovgivning er anklagemyndigheden til gengæld begejstret, fordi den - i modsætning til den belgiske - vurderes at operere med forbrydelser, der svarer til de spanske om oprør og mytteri og med en lignende straframme. Dermed vil princippet om dobbelt strafbarhed være opfyldt,« skriver avisen Ara med henvisning til kilder i de spanske retsinstanser.

Puigdemonts advokat er derimod sikker på, at også Danmark i givet fald vil afvise de alvorligste spanske anklager mod ham.

»De mest oplagte betingelser for, at man kan rejse sigtelse for oprør er ikke tilstede,« siger Alonso-Cuevillas med henvisning til, at der hverken blev brugt vold eller opfordret til at gøre det under løsrivelsesforsøget.

Den endelige beslutning er op til undersøgelsesdommer ved højesteret, Pablo Llarena. Det var ham, som trak den første arrestordre tilbage efter at have overtaget sagen fra en anden instans, og han vil givetvis være forsigtig med at udstede en ny, medmindre han er sikker på at få medhold.

Men også uden det drama som en anholdelse af Puigdemont på dansk grund ville medføre, giver hans besøg anledning til polemik.

Efter debatten på Københavns Universitet er det planen, at den catalanske eks-leder tirsdag skal besøge Christiansborg, hvor det færøske folketingsmedlem Magni Arge har inviteret ham til møde.

Det bliver imidlertid uden deltagelse fra regeringspartierne og socialdemokraterne, der hverken vil bidrage til at legitimere Puigdemont eller blande sig i, hvad man anser for interne spanske anliggender.

